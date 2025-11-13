 
Fußball-Verbandsliga: Calcio Duell der Trainer-Dinosaurier und ein Leistungsträger im Krankenhaus

Die beiden dienstältesten Trainer der Staffel. Von links: Francesco Di Frisco und Michael Frick. Foto: Günter Bergmann, imago/Baumann

Gelingt Calcio Leinfelden-Echterdingen an diesem Freitag eine Wiedergutmachung? In der Startelf fürs Heimspiel gegen die TSG Tübingen wird es Änderungen geben – teils notgedrungen.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Wenn es noch eines Symbolbilds für die aktuellen Befindlichkeiten beim Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen bedurft hatte – bitte, hier ist es. Die Stunden nach der zuletzt überraschenden 0:4-Schlappe beim Tabellenvorletzten FC Esslingen hat der Spieler Philipp Seemann im Krankenhaus verbracht. Die dortige Diagnose: eine Gehirnerschütterung. Für die nächste Partie an diesem Freitagabend (19.30 Uhr) zuhause gegen die TSG Tübingen fällt damit einer der Leistungsträger aus. Die Frage ist: Gelingt der Mannschaft dennoch eine Wiedergutmachung?

 

Auch mit mehreren Tagen Abstand zum unrühmlichen vergangenen Spieltag ist der Trainer Francesco Di Frisco noch am Grübeln: War der Gegner wider Erwarten so herausragend stark – oder sein eigenes Team so erschreckend schlecht? Die Wahrheit könnte in der Mitte liegen. Klar ist jedenfalls, dass die Echterdinger sich wieder erheblich werden steigern müssen, wenn aus dem erhofften gemütlichen Weihnachtsfest etwas werden soll. Den Sprung in die obere Tabellenhälfte haben sie erst einmal verpasst. Nun bleiben in diesem Kalenderjahr noch vier Gelegenheiten zum Punkten. Sprich: um Distanz zur Abstiegszone zu schaffen. Rein vom Papier ist die anstehende Aufgabe die machbarste, ehe es heuer noch gegen drei Kontrahenten des oberen Drittels geht (Dorfmerkingen, Oberensingen, Hofherrnweiler).

