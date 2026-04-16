Kann der Filderclub den Tabellenführer Reutlingen ein zweites Mal ärgern? Vor allem zwei Spieler haben beim Gegner einen Lauf – und zwei starke Optionen kommen nun noch hinzu.

Die Aufgabe türmt sich in gefühlter Mount-Everest-Größe vor ihnen auf. Und in Anbetracht der bisherigen Saisonbilanz dieses Gegners müsste den Verbandsliga-Fußballern von Calcio Leinfelden-Echterdingen eigentlich mulmig werden. Eigentlich. Wäre da nicht diese eine Begebenheit, die vor dem Auswärtsauftritt am Sonntag (15 Uhr) beim seit Wochen von Sieg zu Sieg eilenden Tabellenführer Young Boys Reutlingen doch Hoffnung nährt. War da nicht was in der Hinrunde?

25 Spiele, 20 Siege, und nur eines hat der Top-Titelanwärter verloren. Sein damaliger Gegner, am 5. Oktober: richtig, ausgerechnet die Echterdinger, die sich im laufenden Spieljahr ansonsten eher holprig über die Runden mühen. Sie sind bisher die Einzigen, denen es gelungen ist, den mächtigen Konkurrenten in die Knie zu zwingen. Zwei Treffer von Philipp Seemann führten seinerzeit zum 2:1-Heimerfolg. Folgt nun Favoritensturz, Teil zwei? Gelingt im Rückspiel unter der Achalm ein weiterer Coup?

Nötig hätten die Echterdinger einen solchen allemal, auch wenn es sich um freilich nicht eingeplante Bonuspunkte handeln würde. Nach dem 0:1-Stimmungsdämpfer vor Wochenfrist gegen den SSV Ehingen-Süd stecken die Italo-Schwaben selbst weiter mitten im Abstiegskampf. Wäre jetzt Schluss, müssten sie als Tabellenelfter in die Relegation – wobei der von ihnen aktuell belegte Platz am Ende allerdings auch ein Direktabstiegsrang sein kann. Abhängig wird dies davon sein, wie viele württembergischen Mannschaften aus der übergeordneten Oberliga absteigen. Stand heute wären dies drei (FSV Hollenbach, Türkspor Neckarsulm, FSV 08 Bietigheim-Bissingen), was wiederum für die Verbandsliga sechs Absteiger bedeutete.

Wer stoppt die Reutlinger Offensive?

Wohl mit wichtigste Frage fürs anstehende Duell: Inwieweit kriegen die Gäste von den Fildern die Reutlinger Offensive in den Griff? Allein deren beide Topscorer Ante Galic und Adil Iggoute haben in dieser Saison öfter eingenetzt als Calcio insgesamt. 19-mal Galic, 17-mal Iggoute. Demgegenüber kommen alle Echterdinger zusammen auf lediglich 27 Treffer. Was passieren kann, wenn das Young-Boys-Ensemble mal richtig ins Rollen gerät, musste zuletzt der FSV Waiblingen auf bittere Weise erleben: Der Aufsteiger ging auf eigenem Platz mit 0:9 unter. Dabei feierten im Ex-Plattenhardter Marko Drljo und Matthias Dünkel zwei Langzeitverletzte ein munteres Startelf-Comeback.

Demgegenüber kehrt bei Calcio der Verteidiger Stefan Todorovic (zuletzt privat verhindert/serbische Osterfeier) ins Aufgebot zurück. Möglich, dass der Trainer Francesco Di Frisco ihm wieder den Vorzug geben wird. Zuletzt durfte sich der Youngster Isaiah Pharell Thompson rechts hinten versuchen.