Es wird ein frostiger Auftritt. So viel ist jetzt schon sicher. Laut Ostalb-Wetterprognose minus drei Grad, dazu ein als heimstark bekannter Gegner. Wenn es in der aktuellen Saison einen Prüfstein dafür gibt, wie es um die Widerstandsfähigkeit der Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen bestellt ist, dann wohl an diesem Samstag (14 Uhr). Im schweren Auswärtsspiel beim Tabellenfünften Sportfreunde Dorfmerkingen muss sich weisen, ob die Mannschaft das von ihrem Trainer Francesco Di Frisco gesteckte Hinrundenziel erreicht. Die Frage, die dabei Sorgen macht: mit welchem Torhüter?