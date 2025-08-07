Fußball-Verbandsliga: Calcio Stunde null nach dem Scherbenhaufen
Die Echterdinger vor dem Ligastart: Warum es zum ganz großen Cut gekommen ist, welche Wunschtransfers gescheitert sind und wo der Verein personell noch nachlegen will.
Eines ist dann schon mal vor dem Anpfiff der neuen Punkteserie geklärt. Bei Pizza, Kaltgetränken und unter kollektivem Grölen ergab sich in dieser Woche ein eindeutiges Ergebnis. Wer in der Mannschaft von Calcio Leinfelden-Echterdingen der beste Sänger ist? „Ganz klar Maximilian Kuchler“, sagt ein lachender Trainer Francesco Di Frisco nach dem obligatorischen Einstandsritual. Wie gehabt hatten alle Neuzugänge vor den Teamkollegen ein Ständchen zu geben, zudem auch noch Kuchler als Nachzügler vom Winter.