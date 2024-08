Der neue Fußball-Verbandsligist muss zum Start ein 0:2 gegen TSG Hofherrenweiler-Unterrombach hinnehmen – die Gäste sind einfach ein Stück abgezockter.

Henning Maak 18.08.2024 - 19:14 Uhr

Einen „sehr unglücklichen Spielverlauf“ hatte Daniel Riffert, der Sportliche Leiter des TSV Heimerdingen, in der ersten Hälft gesehen, in dem der Aufsteiger in seinem ersten Saisonspiel in der Verbandsliga gegen die TSG Hofherrenweiler-Unterrombach mit 0:1 zurücklag.