Der Fußball-Verbandsligist spielt weitgehend auf Augenhöhe, verliert bei den SF Schwäbisch Hall aber mit 0:1 (0:0) und allen Beteiligten ist klar, dass für die Rettung des TSV ein kleines Wunder nötig wird.

Jürgen Kemmner 27.04.2025 - 13:05 Uhr

Wieder nichts gewonnen außer Erfahrung. So lapidar könnte man die 0:1(0:0)-Niederlage des TSV Heimerdingen bei den Sportfreunden in Schwäbisch Hall abhandeln. Das würde dem Engagement des abstiegsbedrohten Club von der Weissacher Straße aber nicht wirklich gerecht werden. „Die Mannschaft hat gekämpft bis zum Ende“, sagte Trainer Daniel Riffert zerknirscht, „einen Punkt hätte sie auf jeden Fall verdient gehabt.“ Am Ende aber hieß es 0:1.