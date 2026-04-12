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  6. Der FC Esslingen bekommt „etwas Auftrieb“

Fußball – Verbandsliga Der FC Esslingen bekommt „etwas Auftrieb“

Fußball – Verbandsliga: Der FC Esslingen bekommt „etwas Auftrieb“
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Verteidiger Felix Frenz (links) ist mal vorne unterwegs. Foto: Michael Treutner

Der Fußball-Verbandsligist gewinnt das Kellerduell bei der TSG Tübingen mit 4:0.

Gut, wenn man als Trainer am Tag nach dem Spiel noch mal das Video davon anschauen kann. „Live kam es mir nicht so gut vor, aber wir haben es schon gut gemacht“, sagte Trainer Dominik Eitel nach dem 4:0 (1:0)-Sieg des FC Esslingen im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga bei der TSG Tübingen. Vor allem aber bleibt die Erkenntnis, dass die Esslinger nach zuvor sechs Niederlagen in Serie nun zwei mal hintereinander gewonnen haben, und das jeweils mit 4:0. In der Tabelle kletterten sie auf den drittletzten Platz, einen Rang und einen Punkt hinter den Tübingern. Der Relegations-Platz ist drei und ein sicherer neun Punkte entfernt – wobei sich das noch verschieben kann.

 

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„Das Ergebnis ist deutlich besser als das Spiel“, sagte Eitel dennoch, „es war kein gutes Verbandsliga-Niveau, aber auch kein ganz schlechtes.“ Das sei allerdings auch nicht zu erwarten gewesen. Die zwei Erfolge – zuvor gab es einen Sieg gegen Schlusslicht VfR Heilbronn – geben der Mannschaft nun „etwas Auftrieb für die nächsten Spiele“.

Der Sieg in Tübingen war in Eitels Augen verdient, weil die Mannschaft die erste Hälfte dominierte und in der 33. Minute durch Louis Majhen in Führung ging. Nach dem Wechsel machten die Tübinger mehr Druck, kamen ebenfalls zu Chancen, aber ermöglichten den Esslinger viele Räume für Konter. Drei davon nutzten sie durch die jeweils eingewechselten Kimi Kerber (66.), Antonio Trento (67.) und Dorde Smiljic (71.).

FC Esslingen: Diakoulas; Portella (81. Haradinaj), Mojasevic, Pereira Almeida; Nikl (53. Smiljic), Sichwardt, Majhen (70. Fuhl), Düdder, Frenz, Micko (58. Trento), Orsolic (46. Kerber).

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