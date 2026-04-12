Fußball – Verbandsliga Der FC Esslingen bekommt „etwas Auftrieb“
Der Fußball-Verbandsligist gewinnt das Kellerduell bei der TSG Tübingen mit 4:0.
Der Fußball-Verbandsligist gewinnt das Kellerduell bei der TSG Tübingen mit 4:0.
Gut, wenn man als Trainer am Tag nach dem Spiel noch mal das Video davon anschauen kann. „Live kam es mir nicht so gut vor, aber wir haben es schon gut gemacht“, sagte Trainer Dominik Eitel nach dem 4:0 (1:0)-Sieg des FC Esslingen im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga bei der TSG Tübingen. Vor allem aber bleibt die Erkenntnis, dass die Esslinger nach zuvor sechs Niederlagen in Serie nun zwei mal hintereinander gewonnen haben, und das jeweils mit 4:0. In der Tabelle kletterten sie auf den drittletzten Platz, einen Rang und einen Punkt hinter den Tübingern. Der Relegations-Platz ist drei und ein sicherer neun Punkte entfernt – wobei sich das noch verschieben kann.