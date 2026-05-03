Fußball – Verbandsliga Der FC Esslingen hat das Glück des Tüchtigen
Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen sichern sich im Sportpark Weil gegen den Tabellenachten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einen späten 3:2-Sieg.
Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen sichern sich im Sportpark Weil gegen den Tabellenachten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einen späten 3:2-Sieg.
Fünf lange Minuten mussten die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen zittern, ehe Schiedsrichter Felix Günter das Spiel im Sportpark Weil abpfiff und sie ihre Freude endlich herausschreien durften. In der 89. Minute erlöste David Micko den FCE mit seinem Treffer zum 3:2-Endstand gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – und entschied damit eine Partie, in der die Esslinger nach frühem Rückstand Moral, Biss und Geduld bewiesen hatten.