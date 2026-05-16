Fußball-Verbandsliga Der FC Esslingen ist der Landesliga sehr nahe
Fußball-Verbandsligist FC Esslingen spielt gegen den FSV Waiblingen lange in Unterzahl, führt mit 3:1 und verliert mit 4:5. Der Abstieg rückt dadurch näher.
Fußball-Verbandsligist FC Esslingen spielt gegen den FSV Waiblingen lange in Unterzahl, führt mit 3:1 und verliert mit 4:5. Der Abstieg rückt dadurch näher.
„Es ist der Wahnsinn“, sagte Dominik Eitel und wirkte ziemlich konsterniert. Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen haben durch die 4:5 (3:1)-Niederlage gegen den FSV Waiblingen einen großen Schritt in Richtung Landesliga gemacht – in Richtung Abstieg dorthin. Was der Trainer des FCE mit seiner Äußerung meinte, waren aber die Umstände, wie die Niederlage gegen den Vorletzten zustande kam. Ziemlich genau 90 Minuten spielte die Mannschaft in Unterzahl – am Ende waren es etwa 20 Minuten zu viel. Die Aufholjagd der Esslinger im Kampf um den Klassenverbleib ist jedenfalls erst einmal gestoppt.