Fußball – Verbandsliga Der FC Esslingen steckt tief in der roten Zone
Fußball-Verbandsligist FC Esslingen verliert gegen den SV Fellbach mit 1:2. Wird die Niederlagenserie nicht gestoppt, ist er ein Fall für die Landesliga.
Fußball-Verbandsligist FC Esslingen verliert gegen den SV Fellbach mit 1:2. Wird die Niederlagenserie nicht gestoppt, ist er ein Fall für die Landesliga.
Der FC Esslingen taumelt der Fußball-Landesliga entgegen. Das 1:2 (0:2) des Verbandsligisten gegen den SV Fellbach war jahresübergreifend die fünfte Niederlage in Folge und die Mannschaft bleibt tief in der roten Zone auf dem drittletzten Platz stecken. Zwei Haupt-Probleme taten sich beim Auftritt gegen die Fellbacher auf: Eine enorme Ungefährlichkeit vor dem gegnerischen Tor und zu viele individuelle Fehler.