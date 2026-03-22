Fußball – Verbandsliga Der FC Esslingen und die individuellen Fehler
Das 1:5 des abstiegsbedrohten Fußball-Verbandsligisten im Kellerduell beim FC Rottenburg ist die sechste Niederlage in Folge.
Das 1:5 des abstiegsbedrohten Fußball-Verbandsligisten im Kellerduell beim FC Rottenburg ist die sechste Niederlage in Folge.
Was die Platzierungen betrifft, so hat sich am Tabellenbild der Fußball-Verbandsliga nichts geändert – zumindest im Keller. Betrachtet man aber die Details, so muss festgehalten werden, dass es für den FC Esslingen in Sachen Klassenverbleib immer düsterer aussieht. Nach dem 1:5 (0:3) beim FC Rottenburg bleiben die Esslinger 15. und damit Drittletzter, die Rottenburger stehen als 13. ebenfalls auf einem Abstiegsplatz, können sich aber über drei wichtige Punkte freuen. Für den FCE war es die sechste Niederlage in Folge.