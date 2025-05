Auch drei Spieltage vor Ende der Verbandsliga-Runde wartet der TSV Heimerdingen noch immer auf den ersten Dreier der Rückrunde, was gleichbedeutend ist mit dem ersten Sieg in diesem Fußball-Jahr. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag bei den Young Boys Reutlingen mit 0:3 (0:3) und ist aufgrund der übrigen Resultate damit auch rechnerisch endgültig abgestiegen.