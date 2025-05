Fußball Verbandsliga: Der TSV Heimerdingen ist am Tiefpunkt angekommen

Wie motiviert man eine Mannschaft, deren Abstieg schon feststeht? Trainer Daniel Riffert hatte es beim TSV Heimerdingen in den vergangenen Wochen mit soften Zielen wie „einen Saisonsieg wenigstens erreichen“ oder „die Saison nicht als Tabellenletzter abschließen“ versucht. Doch es sieht so aus, als würden selbst diese Vorhaben verfehlt werden. Am Freitagabend unterlagen die Grün-Weißen auf eigenem Platz im Duell der abgeschlagenen Tabellenschlusslichter dem TV Echterdingen mit 0:2 (0:0) und rutschten in der Tabelle hinter den Gegner auf den letzten Tabellenrang ab. „Es war nicht leicht für beide Teams, wenn man schon abgestiegen ist. Aber mich ärgert, dass wir immer wieder dieselben Fehler machen“, meinte TSV-Coach Riffert nach der Partie.