Die Endphase einer Fußball-Saison erinnert manchmal an die Schulzeit. So kurz vor den großen Ferien, wenn sämtliche Arbeiten geschrieben sind, die Noten gemacht und es im Grunde feststeht, wer versetzt wird und wer nicht. Auch in der Verbandsliga befindet sich der TSV Heimerdingen in einer solchen Situation.