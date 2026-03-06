Nach ihrem verpatzten Start stehen die Echterdinger am Sonntag zuhause gegen den FSV Waiblingen unter Zugzwang. Kehren zwei zuletzt schmerzlich Vermisste ins Aufgebot zurück?
06.03.2026 - 16:00 Uhr
Schlucken lässt das Ergebnis auch mit einigen Tagen Abstand noch. Ein 0:4 in Friedrichshafen? Ernsthaft? Doch nun, nach dem krachenden Fehlstart in die zweite Saisonphase der Verbandsliga, gilt bei dem Fußballern von Calcio Leinfelden-Echterdingen: aufstehen, Krone richten, weiter geht’s. Für das Heimspiel an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen den gleich nächsten Aufsteiger, den FSV Waiblingen, hoffen die Italo-Schwaben auf eine Kaderrückkehr zweier zuletzt schmerzlich Vermisster.