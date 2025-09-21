 
Fußball: Verbandsliga: Echterdinger „Warmduscher“? Calcio geht mit 1:6 unter
In dieser Szene klären Gustavo Vieira und Julian Unger (von rechts) für Calcio – in sechs anderen Fällen lag der Ball im Echterdinger Tor. Foto: Günter Bergmann

Nach der Klatsche gegen den TSV Berg ist beim Fußball-Verbandsligisten die Zeit des Beschönigens vorbei. Der Totaleinbruch in Hälfte zwei wirft Fragen zur Klassentauglichkeit auf.

Sport: Dominik Grill (grd)

Nach dem Abpfiff machte Jovan Djermanovic seinem Frust lautstark Luft: „Woche für Woche lassen wir uns abschlachten“, polterte der Kapitän des Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. Mit 1:6 war seine Mannschaft gerade zuhause gegen den TSV Berg unter die Räder gekommen. Die Krise weitet sich also aus. Bemerkenswert dabei: Nach 45 ausgeglichenen Minuten war es zur Halbzeitpause noch 0:0 gestanden. Dann aber folgte ein regelrechter Schiffbruch, der bei den Echterdingern so manche Tugend vermissen ließ. Oder, um es mit Djermanovics Worten zu sagen: „Es wird Zeit, dass wir uns mal Eier wachsen lassen.“

 

In die gleiche Kerbe schlägt der sportliche Leiter Josip Pranjic: „Im Training spielen wir wie die Weltmeister, im Spiel sind wir Warmduscher“, moniert er. „Keine Leidenschaft, kein Wille, ich bin sehr enttäuscht.“ Immer größer werden die Fragezeichen, die über dem Team schweben. Vor der Saison noch als einer der Spitzenanwärter gehandelt, lautet die neue und zugleich doch wieder vertraute Realität: vorletzter Tabellenplatz, nur vier Punkte aus sieben Spielen – wie in der vergangenen Saison in der Oberliga steht aktuell auch eine Etage tiefer die Klassentauglichkeit in Frage. „Wenn es so weiter geht, wird es sehr schwer“, sagt Pranjic mit Blick auf die desaströse Bilanz. Lediglich einem Sieg bei einem Remis stehen nunmehr fünf Pleiten gegenüber.

Freilich, im TSV Berg stand an diesem grauen Sonntagnachmittag auch kein Leichtgewicht gegenüber, sondern der Drittplatzierte. Und zur Wahrheit gehört auch, dass sich die Begegnung in Hälfte eins auf Augenhöhe abspielte. Auf beiden Seiten offensiv nahezu ereignislos gingen jene ersten 45 Minuten über die Bühne – es war die Ruhe vor dem Sturm. Eröffnet wurde das Fußballfeuerwerk in Durchgang zwei durch ein Tor aus der Slapstick-Kategorie: Bergs Jonathan Hill schoss einen Freistoß aus rund 18 Metern aufs Tor, sein Teamkollege Hannes Pöschl schnitt mit seinem Laufweg die Flugbahn des Balls, berührte diesen zwar nicht, irritierte damit aber den Calcio-Torwart Ali Bozatziolou. Der sah die Kugel augenscheinlich ins Aus fliegen – diese jedoch segelte an Freund und Feind vorbei neben dem Pfosten ins Netz (54.). „Ich bin 37 Jahre alt, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, stöhnt Pranjic.

In den folgenden Minuten war sein Team völlig von der Rolle und hatte den gegnerischen Kontern kaum etwas entgegenzusetzen. Direkt mit dem nächsten Angriff machte Pöschl dann doch sein zwölftes Tor der Saison (55.). Damit führt er die Ligaschützenliste gemeinsam mit Holzhausens Janik Michel an. Nur Minuten später sorgte Nick Zimmerer mit dem dritten Gäste-Tor innerhalb von elf Minuten für die Vorentscheidung (64.).

Gelb-Rot für Calcios Seemann und eine bittere Erkenntnis

Vollends dick kam es für die Echterdinger in der 71. Minute, als der bereits verwarnte Philipp Seemann wegen eines Ellenbogen-Einsatzes gegen Bergs Schlussmann Andre Port die Ampelkarte sah – damit war die Nummer endgültig durch. Für den einzigen Calcio-Lichtblick sorgte der eingewechselte Youssef Eltayeb: Im Strafraum kam der flinke Flügelspieler an den Ball und brachte diesen per Linksschuss zum zwischenzeitlichen 1:4 im Tor unter (84.), ehe Romeo Lindinger und Niko Maucher für den Gegner weiter aufstockten (90./90.+3).

Immerhin, eine derart herbe Pleite dürfte auch für Klarheit sorgen. Nahmen die Verantwortlichen die Mannschaft zuvor noch in Schutz und sahen die eigene Leistung nicht in der Punktebilanz widergespiegelt, lautet Pranjics Erkenntnis nun: „Ab heute sind wir im Abstiegskampf.“

Calcios „Spieler des Spiels“

Dan Constantinescu. Ließ sich als einziger Spieler nicht von der plötzlichen Lethargie anstecken und zeigte Tugenden, die der Rest des Teams vermissen ließ: Leidenschaft, Wille und Ehrgeiz. War zudem zweimal aus der Distanz gefährlich: Erst zwang er den gegnerischen Keeper zur Parade, dann scheiterte er per Gewaltschuss aus rund 20 Metern Entfernung an der Latte. (Nominierungen: 2)

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Andrei-Lucian Ulici (78. Eltayeb), Unger, Constantinescu, Zweigle – Casian-Matei Ulici (66. Aziz), Mamic, Philipp Seemann, Vieira (66. Isik) – Djermanovic, Amenta (66. Thompson).TSV Berg: Port – Hill, Maucher, von Rüden (81. Klein), Aras, Samuel Lindinger (56. Zimmerer) – Hettel (67. Baier), Romeo Lindinger, Held (88. Rittner) – Schachtschneider, Pöschl (77. Merk).

