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  6. Effizienter FC Esslingen holt wichtigen Dreier

Fußball – Verbandsliga Effizienter FC Esslingen holt wichtigen Dreier

Fußball – Verbandsliga: Effizienter FC Esslingen holt wichtigen Dreier
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VfR-Keeper Nils Leidenberger bekommt gerade noch so die Fingerspitzen vor FCE-Spieler Dominik Orsolic an den Ball. Foto:  

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen gewinnt das Kellerduell gegen den Tabellenletzten VfR Heilbronn verdient mit 4:0 und hofft damit weiter auf den Klassenverbleib.

Nach dem Schlusspfiff durch den souverän leitenden Unparteiischen Dr. Max Angenendt fielen sich Spieler, Betreuer und Trainer des FC Esslingen glücklich in die Arme. Sie feierten – nach zuletzt sechs Niederlagen am Stück – den hochverdienten 4:0 (2:0)-Sieg im wichtigen Spiel gegen das Verbandsliga-Schlusslicht VfR Heilbronn.

 

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FCE glaubt weiter an den Klassenverbleib

Man spricht in solchen Fällen oft von Sechs-Punkte-Spielen, auch wenn es wie in jedem anderen Spiel für einen Erfolg nicht mehr als drei Punkte gibt. Und von vornherein war allen Beteiligten klar, dass man nur mit einem Sieg noch eine realistische Chance auf den Klassenverbleib haben würde. So begann die Partie von beiden Seiten relativ verhalten und kein Team wollte einen Fehler machen. Vor allem der FCE war darauf bedacht, zuerst mal hinten sicher zu stehen und nicht, wie so häufig in den letzten Partien geschehen, durch individuelle Fehler Gegentore zu kassieren.

Nach knapp einer halben Stunde kamen die Esslinger das erste Mal gefährlich vor das VfR-Gehäuse – und erzielten direkt die Führung: Einen perfekt getimten Steckpass von Luis Miguel Pereira Almeida erlief David Micko und schob den Ball an Heilbronns Keeper Nils Leidenberger vorbei zum 1:0 (27.). Nur kurze Zeit später legte der FCE nach. Louis Majhen bugsierte den Ball nach einem Pass von Ben Düdder ins lange Eck: 2:0 nach einer halben Stunde. Und erneut Micko hatte noch vor dem Wechsel die große Chance, das Spiel vorzuentscheiden. Er scheiterte aber frei vor dem Torhüter. Vom Schlusslicht aus Heilbronn war derweil so gut wie nichts zu sehen. FCE-Keeper Panagiotis Diakoulas hatte im ersten Spielabschnitt kaum etwas zu tun. Daher war auch VfR-Coach Andreas Lechner sichtlich angefressen: „Mit dem Auftritt, den wir heute an den Tag gelegt haben, wird es schwierig, Spiele zu gewinnen. Glückwunsch an Esslingen, der Sieg ist auch in dieser Höhe völlig verdient.“ Und Lechner wurde noch deutlicher: „Mit dieser Leistung haben wir in der Verbandsliga absolut nichts zu suchen.“

FCE ist hinten stabil und vorne effizient

Bei Esslingens Coach Dominik Eitel war die Gefühlslage ob des deutlichen Erfolgs natürlich eine andere: „Ich freue mich für die Jungs, dass wir uns endlich mal mit Treffern belohnt haben. Die Leistung hat in den vergangenen Wochen zwar oft gepasst, aber da haben wir durch individuelle Klöpse zu viele einfache Gegentore kassiert.“ Gegen Heilbronn war das definitiv anders. Hinten stand die FCE-Defensive sicher, leistete sich keine Fehler und vorne erwies sich die Offensivabteilung der Grün-Roten als treffsicher.

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Direkt nach Wiederbeginn war es erneut ein schnell vorgetragener Angriff: Dorde Smiljic spielte den Ball in den Lauf von Düdder und dieser erhöhte eiskalt auf 3:0 (51.) – vierte Chance, dritter Treffer. Ein Aufbäumen der Heilbronner war kaum zu sehen, auch wenn sie nun offensiver agierten und sich so dem FCE Räume boten. 15 Minuten vor dem Ende machte Smiljic mit seinem Treffer Marke Tor des Monats alles klar: Er erkannte, dass der VfR-Keeper aufgerückt war und hämmerte das Leder von der Seitenlinie aus fast 40 Metern über den verdutzten Keeper ins lange Eck. Der Rest war Jubel pur aufseiten der Gastgeber. „Jetzt gilt es für uns, beim Tabellennachbarn TSG Tübingen nachzulegen. Das ist ein Gegner, den man schlagen muss“, war Eitel optimistisch – auch in Sachen Klassenverbleib: „Es sind nur sechs Punkte Rückstand, die kann man in neun Spielen noch aufholen.“ Und dann würden sich alle FCE-Verantwortlichen mit Sicherheit wieder in den Armen liegen.

FC Esslingen: Diakoulas – Düdder (76. Kommke), Frenz, Mojasevic, Portella – Micko (66. Schubarth), Pereira Almeida (56. Zaidman), Orsolic, Sichwardt – Smiljic (86. Prekaj), Majhen (63. Nikl).

VfR Heilbronn: Leidenberger – Böhm (39. Meltzer), Syhre, van Gameren (39. Berisha), Gurley (60. Scheurenbrand) – Dannhäußer, Kutlu, Marmullaku – Ulusoy, Dragulin (68. Schiffmann), Nikic (60. Weber).

Schiedsrichter: Dr. Max Angenendt (Asch-Sonderbuch).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Micko (27.), 2:0 Majhen (30.), 3:0 Düdder (51.), 4:0 Smiljic (75.).

Gelbe Karten: Pereira Almeida, Sichwardt / Böhm, Kutlu.

Beste Spieler: alle / Gurley, Kutlu.

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