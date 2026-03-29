Fußball – Verbandsliga Effizienter FC Esslingen holt wichtigen Dreier
Fußball-Verbandsligist FC Esslingen gewinnt das Kellerduell gegen den Tabellenletzten VfR Heilbronn verdient mit 4:0 und hofft damit weiter auf den Klassenverbleib.
Fußball-Verbandsligist FC Esslingen gewinnt das Kellerduell gegen den Tabellenletzten VfR Heilbronn verdient mit 4:0 und hofft damit weiter auf den Klassenverbleib.
Nach dem Schlusspfiff durch den souverän leitenden Unparteiischen Dr. Max Angenendt fielen sich Spieler, Betreuer und Trainer des FC Esslingen glücklich in die Arme. Sie feierten – nach zuletzt sechs Niederlagen am Stück – den hochverdienten 4:0 (2:0)-Sieg im wichtigen Spiel gegen das Verbandsliga-Schlusslicht VfR Heilbronn.