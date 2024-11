Der TSV Heimerdingen und der VfL Pfullingen trennen sich im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga 1:1 – was bei den Gastgebern für reichlich Verdruss sorgt.

Jürgen Kemmner 17.11.2024 - 11:40 Uhr

Marius Riedmiller hätte zum Joker werden können, zum Matchwinner für den TSV Heimerdingen. Wenn, ja wenn er den Ball nur ein klein wenig anders getroffen hätte bei seiner knallharten Direktabnahme – doch der Schuss des zehn Minuten zuvor eingewechselten Stürmers knallte in der 87. Minute an den Pfosten. Und es blieb bei 1:1 (1:1) der Gastgeber in Kellerduell mit dem VfL Pfullingen.