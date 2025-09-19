Nach drei Siegen in der Fremde müssen die Fußballer des SV Fellbach erstmals auswärts Punkte abgeben. Bei der 0:4-Pleite offenbaren sie eine entscheidende Schwäche
19.09.2025 - 23:47 Uhr
Krachend ging sie zu Ende, die Auswärtsserie des SV Fellbach. Hatte das Team um das Trainer-Bruder-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas vor der Partie am Freitagabend eine blütenweiße Weste in der Fremde, staubte bei drei Auftritten die volle Ausbeute von neun Zählern ab, wurde das Team gegen die TSV Oberensingen nun ordentlich abgewatscht – 4:0 hieß es nach dem Abpfiff für die Kicker vor den Toren von Nürtingen. Freilich, um vier Treffer waren die Gäste nicht schlechter, verdient war der Heimdreier allemal.