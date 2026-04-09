Ein gefühlter Rückzug auf Raten ist es schon in den vergangenen Wochen gewesen. Wer ihn als Pressevertreter an den Telefonhörer kriegen wollte, der brauchte jedenfalls einen langen Atem. „Jetzt sollen auch einmal andere reden“, liefert Francesco Di Frisco als Begründung. Mittlerweile ist auch klar, warum. Während die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen in dieser Saison noch mitten im Abstiegskampf stecken, ist für die nächste eine Entscheidung gefallen: Der Trainer hört auf, womit beim Filderclub eine Langzeitära enden wird.