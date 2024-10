Endspurt pur: TSV Heimerdingen mit drei Toren in 14 Minuten

Fußball-Verbandsligist TSV Heimerdingen lag bis zur 76. Minute 0:3 zurück und erkämpfte gegen den SSV Ehingen-Süd doch noch ein hoch verdientes 3:3. Rudolf Buxmann macht den Joker.

Henning Maak 03.10.2024 - 14:33 Uhr

Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Freitag mit dem 3:1 gegen die TSG Balingen II hat der TSV Heimerdingen im Nachholspiel der Verbandsliga gegen den SSV Ehingen-Süd den nächsten Punkt ergattert. Der Aufsteiger machte auf dem Kunstrasen an der Weissacher Straße einen 0:3-Rückstand wett und erkämpfte sich am Ende ein hoch verdientes 3:3-Unentschieden.