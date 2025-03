Der Tabellenletzte arbeitet am Transfercoup. Bei der Verpflichtung des Routiniers hakt es offenbar nur noch an einem Punkt. Derweil sehen die Echterdinger sich auch bei der Kaderplanung für die nächste Saison auf einem guten Weg. Ein Überblick.

Man könnte nun ja Trübsal blasen beim TV Echterdingen. Letzter Tabellenplatz, nicht enden wollendes Verletzungspech, der Start in die zweite Saisonphase am vergangenen Wochenende gleich wieder krachend schief gegangen. Und die Chancen, in der Fußball-Verbandsliga doch noch den Klassenverbleib zu schaffen, damit immer geringer. Dass die Laune der Verantwortlichen vor dem nun anstehenden Auswärtsspiel bei der TSG Hofherrnweiler (Samstag, 15 Uhr) trotzdem bei weitem nicht die schlechteste ist, hat einen guten Grund: Auf einer anderen Spielwiese, ob der geschilderten Umstände erstaunlich, aber wahr, läuft es für die Gelb-Schwarzen gerade umso erfreulicher.

Stichwort Kaderplanung. Nicht nur, dass der Großteil der Leistungsträger inzwischen für eine weitere Saison zugesagt hat – sie werden also auch im wahrscheinlichen Fall des Abstiegs bleiben. Zudem verdichten sich die Anzeichen, dass die Echterdinger vor einem aktuellen Transfercoup stehen: Wechselt der Ex-Profi und langjährige Stuttgarter-Kickers-Torjäger Mijo Tunjic in die Goldäcker?

Lesen Sie auch

Tunjic stürmte in dieser Saison bislang für den Landesliga-Halbzeitmeister JC Donzdorf, wo er wiederum im vergangenen Sommer als Ausrufezeichen-Verpflichtung galt. Mittlerweile nicht mehr. Wie berichtet haben die Lautertalstädter finanziellen Schiffbruch erlitten. Sie stehen vor der Insolvenz und Auflösung. Heißt für die Donzdorfer Spieler: Sie sind auf der Suche nach neuen Vereinen. Dem Vernehmen nach war der TV Echterdingen bereits während der Winterpause in Kontakt mit Tunjic. Zu diesem Zeitpunkt scheiterte eine Verpflichtung aber noch, weil sich die Donzdorfer quer stellten. Nun sind die Voraussetzungen andere. Anfang dieser Woche hatte der JC-Vorsitzende Serkan Kesmez angekündigt, man werde den bisherigen eigenen Kickern „keine Steine in den Weg legen“, also auch nicht bei der Auflösung von Verträgen. Allerdings liegt das Thema nicht mehr allein in eigenen Händen, sondern mit auf dem Schreibtisch des Insolvenzverwalters.

Von Echterdinger Seite lautet der einzige Kommentar einstweilen: „Kein Kommentar.“ Mit Tunjic selbst ist sich der Filderclub, wie aus zuverlässiger Quelle zu hören ist, aber bereits einig. Bei einem Einstieg wäre der 37-Jährige noch in dieser Runde spielberechtigt. Caglar Celiktas und Mijo Tunjic – zwei Ex-Blaue Seite an Seite. Das Schlusslicht hätte mit einem Schlag das namhafteste Sturmduo der Staffel. Seine Knipser-Qualitäten hat Tunjic während seiner Karriere in knapp 500 Spielen in der dritten Liga, der Regional- und der Oberliga unter Beweis gestellt, vor allem eben für die Kickers, aber auch in Unterhaching, Erfurt, Elversberg und Göppingen.

Hinzu kommt wie erwähnt zur Echterdinger Stimmungsaufhellung, dass, unabhängig vom weiteren Saisonverlauf, schon jetzt sicher eine ganze Reihe von Spielern dem Verein die Treue halten wird. Zuvorderst die Eckpfeiler Celiktas und Steffen Schmidt haben ihr Ja-Wort gegeben. Gleiches gilt laut dem Trainer Valentin Haug für die Teamkollegen Christian Heinrich, Luka Boljanic, Florian Dölker, Marko Gaspar, Jakob Ehret, Leo Milutinovic und Julian Teßmann. Darüber hinaus ist klar, dass aus der eigenen zweiten Mannschaft die Youngster Dorde Smiljic und Gyoel Toth aufrücken werden.

In der Summe sieht Haug darin „ein starkes Zeichen“. „Das freut mich riesig. Es zeigt, dass nicht alles falsch ist, was wir hier machen.“ Gleichwohl die rein tabellarische Situation bedrückend bleibt. Nach dem ernüchternden Auftakt-0:3 gegen den TSV Berg sind es bereits neun Punkte Anstand zu Platz zwölf, der bestenfalls zur Relegationsteilnahme berechtigen wird. Und weiterhin lang ist die Ausfallliste, auf der nun auch noch der rotgesperrte Torhüter Ricardo Boroni (Dauer noch offen) steht.

Gegner ebenfalls mit Fehlstart

Dennoch hofft Haug auf eine Überraschung in der Partie auf der Ostalb beim Vierten Hofherrnweiler. Auch jener ist schlecht aus den Startblöcken gekommen, nämlich gar mit einer 0:4-Schlappe beim Aufsteiger Young Boys Reutlingen.

„Die werden mit Wut im Bauch antreten und das gerade rücken wollen“, ahnt Haug einerseits. Andererseits: Einer ihrer bis jetzt nur drei Saisonsiege gelang den Seinen im Hinspiel eben gegen diesen Gegner (2:1). Ein Mutmacher. Jedenfalls ein kleiner erster. Der größere dann, so die Hoffnungen, in Bälde. Siehe Kapitel Tunjic.

Aktueller Personalstand

Wieder dabei

Julian Teßmann ist aus dem Kurzurlaub zurück und dürfte für Samstag wieder zum Aufgebot gehören.

Weiter raus

Unverändert fehlen werden auf Echterdinger Seite Marc Mägerle (Verdacht Knochenödem), Luis Niesner (Sprunggelenkverletzung), Dominik Renz (Kahnbeinbruch), Armin Zukic (Aufbautraining) sowie die Langzeitverletzten Marvin Kuhn und Marko Gaspar.