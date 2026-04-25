Fußball – Verbandsliga FC Esslingen: Big Point statt Big Points
Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen holen in Unterzahl beim Dritten TSV Oberensingen ein 4:4, schieben aber trotzdem erst einmal mächtig Frust.
Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen holen in Unterzahl beim Dritten TSV Oberensingen ein 4:4, schieben aber trotzdem erst einmal mächtig Frust.
Wut, Enttäuschung, Frust – einige der Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen schrien ihre Enttäuschung heraus, andere lagen regungslos auf dem Rasen. Jeder ging anders mit der Situation um. Sie hatten im Spiel beim Tabellendritten TSV Oberensingen eine beeindruckende Leistung gezeigt und trotz mehr als einstündiger Unterzahl ein 4:4-(1:1)-Unentschieden geholt. Dass es anschließend dennoch Szenen gab, als sei der FCE gerade abgestiegen, lag daran, wie die Punkteteilung zustande kam. Es war ein Big Point im Kampf um den Klassenverbleib, aber es hätten drei Big Points sein können. Die Esslinger können selbstbewusst in die verbliebenen sechs Saisonspiele gehen, die verpassten beiden Punkte könnten jedoch in der Endabrechnung fehlen. Mit jetzt 27 Zählern bleiben sie 14., der Relegationsplatz ist je nach Zahl der direkten Absteiger vier oder acht, ein sicherer Rang acht Punkte entfernt.