 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. FCE: Die Defensive ist das Problem

Fußball – Verbandsliga FCE: Die Defensive ist das Problem

Fußball – Verbandsliga: FCE: Die Defensive ist das Problem
1
Wer kommt an den Ball? Reutlingens Maximilian Herberth (links) oder Esslingens Florian Nikl? Foto: Nico Bauhof

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen verliert gegen Tabellenführer Young Bouys Reutlingen deutlich mit 2:6, ist in der Offensive aber verbessert.

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen waren gegen Tabellenführer Young Boys Reutlingen klar in der Außenseiterrolle – aber die Niederlage fiel mit 2:6 (0:4) dann ziemlich deutlich aus. Nach jahresübergreifend nun drei Pleiten in Folge stecken die Esslinger, die auf den drittletzten Platz abgerutscht sind, im Abstiegskampf fest. Erschwerend kommt hinzu, dass je nach Konstellation in den Ligen darüber offenbar bis zu neun Mannschaften der direkte Gang in die Landesliga droht – wahrscheinlich betrifft es aber zumindest mehr als die fünf momentan in der offiziellen Tabelle eingezeichneten Ränge.

 

„Wenn du in der ersten Hälfte zwei Elfmeter verursachst, sieht man, wie pannenmäßig das war“, sagte FCE-Coach Dominik Eitel und fand die Leistung der Mannschaft „defensiv unfassbar schlecht“. Damit meinte er nicht die neu formierte Abwehrkette, sondern den gesamten Verbund. Mit der Leistung des Angriffs war Eitel zufrieden, denn die Mannschaft erarbeitete sich mehr Chancen als die, die zu den beiden Toren führten, als es schon zu spät war: „Zwei Tore gegen die beste Mannschaft der Liga zu schießen – da wären andere glücklich.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball – Verbandsliga: Dominik Eitel: vom Retter zum Entwickler

Fußball – Verbandsliga Dominik Eitel: vom Retter zum Entwickler

Trainer Dominik Eitel verlängert beim FC Esslingen über das Saisonende hinaus und arbeitet mit Hochdruck am Klassenverbleib.

Adil Iggoute brachte die spielstarken Reutlinger in der 18. Minute per Strafstoß in Führung. Hakan Aktepe (24.), Iggoute (34., erneut Strafstoß) und Ante Galic (44.) legten noch vor der Pause nach. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Kurz nach dem Wiederanpfiff erzielte Iggoute seinen dritten Treffer, diesmal aus dem Spiel heraus. Christos Chatzimalousis sorgte in der 65. Minuten mit dem Tor zum 6:0 für den Spitzenreiter für die endgültige Entscheidung, ehe Winter-Zugang Felix Frenz per Kopf aus kurzer Distanz (70.) und Florian Nikl (81.) noch für die Esslinger erfolgreich waren. Eitel aber weiß, dass er an der Defensive den Hebel ansetzen muss.

FC Esslingen: Diakoulas; Portella, Mojasevic, Pereira Almeida (63. Trento), Nikl, Majhen (46. Schietinger), Düdder (46. Schubarth), Frenz, Fuhl (89. Haradinaj), Heeger (30. Zaidmann), Smiljic.

Weitere Themen

Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau: das nächste Unentschieden im Spitzenspiel

Handball – Verbandsliga TSV Deizisau: das nächste Unentschieden im Spitzenspiel

Der TSV Deizisau spielt bei der SG Hofen/Hüttlingen 29:29. Das Team Esslingen kassiert beim Spitzenreiter eine Klatsche.
Von sip
Handball – Regionalliga: TVP kommt unter die Räder

Handball – Regionalliga TVP kommt unter die Räder

Der Plochinger Handball-Regionalligist verliert beim TSV Weinsberg mit 28:48.
Von sip
Handball – Regionalliga: Foege dreht auf, die HSG Ostfildern siegt

Handball – Regionalliga Foege dreht auf, die HSG Ostfildern siegt

Handball-Regionalligist HSG Ostfildern setzt beim 36:35-Erfolg gegen den TSB Schwäbisch Gmünd ein Ausrufezeichen.
Von sip
Handball – 3. Liga: TSV Wolfschlugen wackelt nur kurz

Handball – 3. Liga TSV Wolfschlugen wackelt nur kurz

Die Drittliga-Handballerinnen gewinnen bei der SG Schozach/Bottwartal mit 32:26.
Von sip
Handball – Oberliga: Beim TSV Köngen war es „nicht so schlimm, wie es aussieht“

Handball – Oberliga Beim TSV Köngen war es „nicht so schlimm, wie es aussieht“

Die Handballerinnen des TSV Köngen sind nach der Klatsche gegen den Spitzenreiter nicht allzu traurig. Die Heli-Männer holen den ersten Punkt des Jahres.
Von sip
Handball – 3. Liga: In Neuhausen kehrt Ernüchterung ein

Handball – 3. Liga In Neuhausen kehrt Ernüchterung ein

Handball-Drittligist TSV Neuhausen verliert gegen den Elften Saase 3 Leutershausen mit 23:30 vor allem aufgrund einer schwachen Chancenverwertung.
Von Sigor Paesler
Handball – Vorschau: Außerplanmäßige Sensationen sind erwünscht

Handball – Vorschau Außerplanmäßige Sensationen sind erwünscht

In der Handball-Verbandsliga gastiert der Vierte TSV Deizisau beim Dritten, während das Team Esslingen beim Ersten überraschen will.
Von Robin Kern
Turn-Talent aus Deizisau: Anni Bantel will sich nicht stressen lassen

Turn-Talent aus Deizisau Anni Bantel will sich nicht stressen lassen

Die 15-jährige Turnerin gehört sportlich zu den Erwachsenen, freut sich auf den internationalen Wettkampf in Montréal und hält dem TSV Berkheim die Treue.
Von Sigor Paesler
Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen geht ohne Druck ins „Bonusspiel“

Fußball – Verbandsliga FC Esslingen geht ohne Druck ins „Bonusspiel“

Nach der Heimniederlage gegen die Spfr Schwäbisch Hall wartet nun mit Spitzenreiter Young Boys Reutlingen die nächste große Aufgabe auf die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen.
Von Robin Kern
Fußball – Kreisliga A: Gedränge um die Spitzenplätze

Fußball – Kreisliga A Gedränge um die Spitzenplätze

Die Fußball-Kreisliga A war schon lange nicht mehr so eng. Die ersten acht Teams liegen nach der Winterpause nah beinander – und auch unten ist es spannend.
Von Robin Kern
Weitere Artikel zu Verbandsliga
 
 