Fußball: Verbandsliga Fellbacher Frust zum Jahresabschluss
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verabschieden sich mit einem unnötigen 2:2 gegen den Aufsteiger TSV Weilimdorf in die Winterpause.
Der Spielerkreis des SV Fellbach war schon längst aufgelöst, da stand das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas noch auf dem Platz. Nicos Gountoulas mit einem gewissen „Sicherheitsabstand“ zu seinem Bruder. Während dieser ruhig und mit erstarrter, überraschter Miene seinen Bruder anschaute, gestikulierte Kiriakos wild und schimpfte vor sich hin. Sauer aufgestoßen ist ihm das Endergebnis von 2:2 gegen den Aufsteiger und Kellerkind TSV Weilimdorf. In der Hinrunde hatten die Seinen in Weilimdorf noch eindrucksvoll mit 5:2 gewonnen. Doch nun also Frust zum Jahresende. Es war der letzte Auftritt der Fellbacher Belegschaft; am abschließenden Spieltag vor der Winterpause hat man spielfrei. „Ich bin stinksauer, wir haben den Sieg verschenkt“, sagte Kiriakos Gountoulas.