Nach einem 0:3-Rückstand beim Spitzenteam FC Holzhausen kann Heimerdingen in der Schlussviertelstunde verkürzen, muss sich dann aber mit 2:3 geschlagen geben.

Manuel Schust 20.10.2024 - 15:00 Uhr

Vor dem Gastspiel beim FC Holzhausen hatte sich Heimerdingens Spielertrainer Pascal Dos Santos Coelho durchaus etwas ausgerechnet. Denn während der TSV in den letzten Wochen in der Verbandsliga endlich auch Punkte einfahren konnte, strauchelte der Oberliga-Absteiger aus Sulz in den vergangenen Partien. Nach fünf Siegen zum Saisonauftakt blieb der FC aus den letzten vier Spielen sieglos und gab die Tabellenführung an Türkspor Neckarsulm ab. Der Druck und die Favoritenrolle lagen dennoch klar bei den Gastgebern.