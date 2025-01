Beim Fußball-Verbandsligisten TSV Heimerdingen hat die Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen – doch die Mannschaft von Trainer Daniel Riffert muss auf einen Routinier verzichten. Ein Wintertransfer wäre ganz nach dem Geschmack des Coaches.

Jürgen Kemmner 22.01.2025 - 10:12 Uhr

Die moderne, digitalisierte Welt und die Möglichkeiten des Mobiltelefons erleichtern den Menschen vieles – und Fußball-Trainer können sportlich hilfreiche Apps in ihre Arbeit einbinden. Daniel Riffert bewegt sich trittsicher in dieser Welt. Der Coach hat den Verbandsliga-Kickern des TSV Heimerdingen einen Fitness-Plan für die Trainingspause mitgegeben, den die Spieler befolgen sollten. Die Überwachung lief per App, die Spieler loggten sich ein und per Tracker wurden die Laufstrecken an Rifferts Handy übermittelt.