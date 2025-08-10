 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. „Jung und wild“ allein reicht nicht

Fußball-Verbandsliga „Jung und wild“ allein reicht nicht

Fußball-Verbandsliga: „Jung und wild“ allein reicht nicht
1
Da sah es noch gut aus für Calcio. Der Rückkehrer Sangar Aziz trifft zum ersten Saisontor der Echterdinger, dem zwischenzeitlichen 1:0 gegen Oberensingen. Foto: Günter Bergmann

Beim Saisonauftakt verliert das generalüberholte Calcio Leinfelden-Echterdingen gegen die TSV Oberensingen mit 1:3. Lob gibt es aber sogar vom gegnerischen Trainer.

Sport: Dominik Grill (grd)

„Mit Herz am Ball, mit Spaß dabei, unsere Liebe, sie bleibt frei – Forza Calcio“ hallte es über den Sportpark Goldäcker, wenige Minuten bevor die Gäste der TSV Oberensingen und die runderneuerte Heimelf den Platz betraten. Gewissermaßen symbolisch garniert die neue Hymne den ausgerufenen Neuanfang von Calcio Leinfelden-Echterdingen. Nach dem verkorksten einjährigen Intermezzo in der Fußball-Oberliga sollen nun in der Verbandsliga wieder ruhigere Zeiten beginnen. Zum Auftakt an diesem Sonntag war es aber dann doch wieder das altbekannte Lied: Mit 1:3 verloren die Italo-Schwaben ihr erstes Punktspiel der neuen Saison.

 

Dabei hatte das Spiel für die Echterdinger noch stark begonnen. „Jung und wild“ wolle man sein, hatte der Stadionsprecher mit Blick auf die deutlich verjüngte Belegschaft samt 16 Zugängen angekündigt – gesagt, getan. Rund 50 Minuten lang präsentierte sich Calcio giftig, bissig und immer einen Schritt schneller als die Gäste, die als Vorjahresdritter immerhin zum erweiterten Favoritenkreis auf den Aufstieg zählen. Nach 27 Minuten dann die verdiente Führung: Der Kapitän Jovan Djermanovic sprang in einen Befreiungsschlag im Oberensinger Strafraum, der Ball landete vor seinen Füßen, und Sangar Aziz hatte keine Mühe, seine flache Hereingabe zum ersten Echterdinger Saisontor zu verwerten.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Verbandsliga: Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 17 Teams in der Übersicht

Fußball-Verbandsliga Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 17 Teams in der Übersicht

Württembergs höchste Spielklasse startet an diesem Wochenende in die neue Saison. Ein Blick auf die Ausgangslage der beteiligten Mannschaften.

In der Folge blieb das Gastgeber-Team in puncto Kampf- und Laufbereitschaft am Drücker, schaffte es aber nicht, den hohen Aufwand in weitere Tore umzumünzen – für den Trainer Francesco Di Frisco der einzige Makel einer überzeugenden ersten Halbzeit. „Wenn wir früh das 2:0 machen, ist das Spiel aus. Bei diesen Temperaturen kommt der Gegner danach nicht mehr zurück“, sagte er. Besonders auffällig: Mag die Mannschaft durch den Umbruch spielerische Qualität verloren haben, so präsentierte sie sich doch schon als kameradschaftliche Einheit. Auch für den Gäste-Coach Leonard Gjini alles andere als selbstverständlich: „Wir waren wirklich überrascht, wie gut das Team bei all den Neuzugängen schon funktioniert. Mit so einem starken Calcio haben wir nicht gerechnet.“

Oberensingen blieb in der ersten Hälfte ohne echte Torchance, auch weil die Echterdinger es immer wieder schafften, den Spielfluss zu stören. „Kleine Fouls und Nickligkeiten, das haben sie wirklich clever gemacht“, konstatierte Gjini. Doch nach Wiederanpfiff sollte sich das Blatt wenden – und Calcio erlebte das böse Erwachen. Der Gegner riss das Spiel an sich und hatte in Simon Brandstetter einen echten Unterschiedsspieler in seinen Reihen. Erst traf der Ex-Profi, der unter anderem für den MSV Duisburg einst in der zweiten Liga spielte, nach einer Hereingabe von der rechten Außenbahn zum Ausgleich (48.). Und kurz danach stellte er seine Klasse per direktem Freistoß aus rund 18 Metern flach ins linke Eck unter Beweis (52.) – der Doppelschlag binnen weniger Minuten.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Verbandsliga: Unsanfte Landung für den Neuankömmling

Fußball-Verbandsliga Unsanfte Landung für den Neuankömmling

Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf ist zum Saisonauftakt gegen den Oberliga-Absteiger SV Fellbach in allen Belangen ohne Chance und geht mit 2:5 unter.

„Wir haben das Spiel mit unserer Wucht gedreht“, erkannte Gjni. „Wir sind sehr athletisch, sehr dynamisch.“ Und eben in Sachen Fitness schien Calcios betriebener Aufwand aus der ersten Hälfte seinen Tribut zu fordern. Die Echterdinger kamen nicht mehr in die wichtigen Zweikämpfe, im Umschaltspiel fehlte die Spritzigkeit. Di Frisco gab zu: „Die Jungs waren platt, auch wegen der Temperaturen.“ Schließlich traf der eingewechselte Nico Schmid nach Vorarbeit des wieselflinken Georgios Avtzis noch zum 1:3-Endstand (66.).

Die Erkenntnis nach dem Spiel: „Wir sind auf einem guten Weg, wenn man sich die ersten 50 Minuten anschaut – und das gegen einen Gegner, der aufsteigen will“, zieht Di Frisco kein unzufriedenes Fazit. Freilich, am Ende steht sein Team wegen „einfacher Fehler“ mit null Punkten da. Nächste Liga-Chance am kommenden Samstag im Auswärtsspiel in Hofherrnweiler. Zuvor geht es am Mittwochabend (17.45 Uhr) im Drittrunden-Verbandspokalspiel zum Staffelrivalen nach Weilimdorf.

Calcios „Spieler des Spiels“

Pero Mamic. Der Neuzugang vom Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen war überall auf dem Platz zu finden: Als Abräumer im defensiven Mittelfeld, im Spielaufbau und beim Pressing des gegnerischen Torwarts. Angesichts seiner rund zwei Meter Körpergröße bringt er zudem überraschende technische Fähigkeiten mit.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Schlotterbeck (80. Kuchler), Olteanu, Constantinescu, Andrei-Lucian Ulici (72. Isaiah Thompson) – Philipp Seemann, Mamic, Isik (64. Casian-Matei Ulici)– Zekaj (84. Todorovic), Djermanovic, Aziz (84. Kaligiannidis).

TSV Oberensingen: Schleicher – Miller (46. Avtzis), Gjini, Hennig, Linder – Kulay (46. Lander) – Gorr, Brandstetter (60. Schmid), Bosler (78. Leidenbach) – Zaglauer, Werner (82. Soloperto).

Weitere Themen

Tennis: TEC Waldau feiert Regionalliga-Rückkehr

Tennis TEC Waldau feiert Regionalliga-Rückkehr

Im Aufstiegsspiel behauptet sich das Degerlocher Männerteam beim TC Markdorf mit 5:4. Zwei Spieler mit großem Altersunterschied ragen heraus.
Von Harald Landwehr
Fußball-Landesliga: Baustellen rund um den 100-Tore-Sturm

Fußball-Landesliga Baustellen rund um den 100-Tore-Sturm

Vor dem Saisonstart hat sich beim Aufsteiger TSV Plattenhardt in die „riesige Vorfreude“ ein mulmiges Gefühl gemischt. Vom Trainer ist in seinem Traumangriff Kreativität gefragt.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Vor dem Start zwei große Titelfavoriten

Fußball-Verbandsliga Vor dem Start zwei große Titelfavoriten

An diesem Wochenende beginnt die neue Saison. Ein Blick auf die Ausgangslage in der Liga, in der drei Vereine zum überhaupt ersten Mal dabei sind.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Calcio: Stunde null nach dem Scherbenhaufen

Fußball-Verbandsliga: Calcio Stunde null nach dem Scherbenhaufen

Die Echterdinger vor dem Ligastart: Warum es zum ganz großen Cut gekommen ist, welche Wunschtransfers gescheitert sind und wo der Verein personell noch nachlegen will.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Klassenneuling setzt auf den Ekel-Faktor

Fußball-Verbandsliga Klassenneuling setzt auf den Ekel-Faktor

Unter den bisher zehn Neuzugängen des Aufsteigers TSV Weilimdorf ragt vor dem Saisonstart am Samstag einer heraus. Bei der Zielsetzung tanzt der Trainer Manuel Fischer aus der Reihe.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Wieder mal ein kompletter Neustart

Fußball-Verbandsliga Wieder mal ein kompletter Neustart

Der SV Fellbach startet an diesem Samstag mit der Partie beim TSV Weilimdorf in die neue Saison – mit einem neuen Trainer-Duo und 16 neuen Spielern.
Von Susanne Degel
Volleyball: Dritte Liga: Mission Aufstieg: Coach wechselt die Seiten

Volleyball: Dritte Liga Mission Aufstieg: Coach wechselt die Seiten

Mit Kim Luong als neuem Trainer peilen die Volleyballer des ASV Botnang den Aufstieg an. Der Nachfolger bei Luongs bisherigem Team, den Frauen des TSV Georgii Allianz, steht auch fest.
Von Dominik Grill
Eishockey-Oberliga: Dritter Torhüter für die Rebels

Eishockey-Oberliga Dritter Torhüter für die Rebels

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verpflichtet Raphael Rödel aus Tölz und legt auch noch einen talentierten Verteidiger nach.
Von Torsten Streib
Fußball-WFV-Pokal: Der Joker trifft in der 117. Minute

Fußball-WFV-Pokal Der Joker trifft in der 117. Minute

Youngster Davide Vittorio schießt Calcio Leinfelden-Echterdingen im WFV-Pokal in die dritte Runde.
Von Torsten Streib
Fußball-WFV-Pokal: Der Trainer befürchtet Kopfschmerzen

Fußball-WFV-Pokal Der Trainer befürchtet Kopfschmerzen

Nach dem Heimsieg über den GSV Maichingen stehen die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen erstmals in der dritten Runde des WFV-Pokals.
Von Torsten Streib
Weitere Artikel zu Verbandsliga Fußball-Verbandsliga
 