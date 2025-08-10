Fußball-Verbandsliga: „Jung und wild“ allein reicht nicht

„Mit Herz am Ball, mit Spaß dabei, unsere Liebe, sie bleibt frei – Forza Calcio“ hallte es über den Sportpark Goldäcker, wenige Minuten bevor die Gäste der TSV Oberensingen und die runderneuerte Heimelf den Platz betraten. Gewissermaßen symbolisch garniert die neue Hymne den ausgerufenen Neuanfang von Calcio Leinfelden-Echterdingen. Nach dem verkorksten einjährigen Intermezzo in der Fußball-Oberliga sollen nun in der Verbandsliga wieder ruhigere Zeiten beginnen. Zum Auftakt an diesem Sonntag war es aber dann doch wieder das altbekannte Lied: Mit 1:3 verloren die Italo-Schwaben ihr erstes Punktspiel der neuen Saison.

Dabei hatte das Spiel für die Echterdinger noch stark begonnen. „Jung und wild“ wolle man sein, hatte der Stadionsprecher mit Blick auf die deutlich verjüngte Belegschaft samt 16 Zugängen angekündigt – gesagt, getan. Rund 50 Minuten lang präsentierte sich Calcio giftig, bissig und immer einen Schritt schneller als die Gäste, die als Vorjahresdritter immerhin zum erweiterten Favoritenkreis auf den Aufstieg zählen. Nach 27 Minuten dann die verdiente Führung: Der Kapitän Jovan Djermanovic sprang in einen Befreiungsschlag im Oberensinger Strafraum, der Ball landete vor seinen Füßen, und Sangar Aziz hatte keine Mühe, seine flache Hereingabe zum ersten Echterdinger Saisontor zu verwerten.

In der Folge blieb das Gastgeber-Team in puncto Kampf- und Laufbereitschaft am Drücker, schaffte es aber nicht, den hohen Aufwand in weitere Tore umzumünzen – für den Trainer Francesco Di Frisco der einzige Makel einer überzeugenden ersten Halbzeit. „Wenn wir früh das 2:0 machen, ist das Spiel aus. Bei diesen Temperaturen kommt der Gegner danach nicht mehr zurück“, sagte er. Besonders auffällig: Mag die Mannschaft durch den Umbruch spielerische Qualität verloren haben, so präsentierte sie sich doch schon als kameradschaftliche Einheit. Auch für den Gäste-Coach Leonard Gjini alles andere als selbstverständlich: „Wir waren wirklich überrascht, wie gut das Team bei all den Neuzugängen schon funktioniert. Mit so einem starken Calcio haben wir nicht gerechnet.“

Oberensingen blieb in der ersten Hälfte ohne echte Torchance, auch weil die Echterdinger es immer wieder schafften, den Spielfluss zu stören. „Kleine Fouls und Nickligkeiten, das haben sie wirklich clever gemacht“, konstatierte Gjini. Doch nach Wiederanpfiff sollte sich das Blatt wenden – und Calcio erlebte das böse Erwachen. Der Gegner riss das Spiel an sich und hatte in Simon Brandstetter einen echten Unterschiedsspieler in seinen Reihen. Erst traf der Ex-Profi, der unter anderem für den MSV Duisburg einst in der zweiten Liga spielte, nach einer Hereingabe von der rechten Außenbahn zum Ausgleich (48.). Und kurz danach stellte er seine Klasse per direktem Freistoß aus rund 18 Metern flach ins linke Eck unter Beweis (52.) – der Doppelschlag binnen weniger Minuten.

„Wir haben das Spiel mit unserer Wucht gedreht“, erkannte Gjni. „Wir sind sehr athletisch, sehr dynamisch.“ Und eben in Sachen Fitness schien Calcios betriebener Aufwand aus der ersten Hälfte seinen Tribut zu fordern. Die Echterdinger kamen nicht mehr in die wichtigen Zweikämpfe, im Umschaltspiel fehlte die Spritzigkeit. Di Frisco gab zu: „Die Jungs waren platt, auch wegen der Temperaturen.“ Schließlich traf der eingewechselte Nico Schmid nach Vorarbeit des wieselflinken Georgios Avtzis noch zum 1:3-Endstand (66.).

Die Erkenntnis nach dem Spiel: „Wir sind auf einem guten Weg, wenn man sich die ersten 50 Minuten anschaut – und das gegen einen Gegner, der aufsteigen will“, zieht Di Frisco kein unzufriedenes Fazit. Freilich, am Ende steht sein Team wegen „einfacher Fehler“ mit null Punkten da. Nächste Liga-Chance am kommenden Samstag im Auswärtsspiel in Hofherrnweiler. Zuvor geht es am Mittwochabend (17.45 Uhr) im Drittrunden-Verbandspokalspiel zum Staffelrivalen nach Weilimdorf.

Calcios „Spieler des Spiels“

Pero Mamic. Der Neuzugang vom Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen war überall auf dem Platz zu finden: Als Abräumer im defensiven Mittelfeld, im Spielaufbau und beim Pressing des gegnerischen Torwarts. Angesichts seiner rund zwei Meter Körpergröße bringt er zudem überraschende technische Fähigkeiten mit.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Schlotterbeck (80. Kuchler), Olteanu, Constantinescu, Andrei-Lucian Ulici (72. Isaiah Thompson) – Philipp Seemann, Mamic, Isik (64. Casian-Matei Ulici)– Zekaj (84. Todorovic), Djermanovic, Aziz (84. Kaligiannidis).

TSV Oberensingen: Schleicher – Miller (46. Avtzis), Gjini, Hennig, Linder – Kulay (46. Lander) – Gorr, Brandstetter (60. Schmid), Bosler (78. Leidenbach) – Zaglauer, Werner (82. Soloperto).