Der Verbandsliga-Absteiger aus Heimerdingen tritt beim VfL Pfullingen an, der ebenfalls den Ligaverbleib verpasst hat. Ein müder Sommerkick? Ein Ziel hat sich der TSV aber gesetzt.

Ein Stück weit ist die Luft raus beim TSV Heimerdingen. Der Aufsteiger ist in der Fußball-Verbandsliga vorzeitig wieder in den Fahrstuhl in die Landesliga gedrängt worden, die beiden letzten Spieltage sind für das Ergebnis der Saison recht unbedeutend.