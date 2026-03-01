Fußball-Verbandsliga: Keine Punkte und kein Brasilien-Debüt – Calcio legt Fehlstart hin

Neu ist die Erkenntnis ja nicht, dass Test- und Ligaspiele zwei verschiedene Dinge sind. Wohl aber noch selten hat ein Team dies drastischer vorgeführt bekommen als die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen. So sehr die Rückrunden-Vorbereitung beim Filderclub mit starken Auftritten gegen höherklassige Gegner wie Normannia Gmünd oder Bietigheim-Bissingen ermutigt hatte, so heftig ging es am Samstag im Kampf wieder um Punkte schief. Der Endstand im Spiel beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen: ein 0:4. „Es hat sich gezeigt, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Aus unseren Fehlern müssen wir nun lernen“, sagt der Co-Trainer Sezgin Karabiyik, der in der ernüchterten Gästeanalyse den Chefcoach Francesco Di Frisco vertrat.