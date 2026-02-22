Fußball – Verbandsliga: „Kindlicher Auftritt“ – FCE verliert gegen Schwäbisch Hall mit 0:2

Dauerregen begleitete das Verbandsliga-Nachholspiel von der ersten bis zur letzten Minute. Als Schiedsrichter Benjamin Schmidt das Spiel beendete, sanken die Fußballer des FC Esslingen enttäuscht auf dem Platz zusammen und liefen dann mit gesenktem Blick zur Bank. Die 0:2 (0:1)-Niederlage des FCE gegen die Spfr. Schwäbisch Hall passte zu diesem verregneten Nachmittag – die Esslinger waren kämpferisch bemüht, am Ende standen sie jedoch im Sportpark Weil ohne Ertrag da.

FCE-Coach Dominik Eitel: „Bis zur Pause es in Ordnung“ Während der FCE mit 17 Punkten auf Rang 14 in der Abstiegszone bleibt, verschafften sich die Schwäbisch Haller mit nun 24 Zählern auf Platz elf etwas Luft nach unten. „Es war eine verdiente Niederlage. Bis zur Pause war unser Spiel noch in Ordnung, obwohl wir es da auch im letzten Drittel schlecht zu Ende gespielt und aus den Standards viel zu wenig gemacht haben“, resümierte FCE-Coach Dominik Eitel und ergänzte mit Nachdruck: „Die zweite Hälfte geht für uns dann sofort schlecht los. Wir haben uns dann zwar gefangen und es bis zur 70. Minute besser gemacht, aber danach war es ein wilder und kindlicher Auftritt von uns – so dürfen wir nicht spielen.“

Früher Fehler führt zum 0:1

Der Anpfiff hatte sich um 15 Minuten verzögert – zum einen wegen des vorausgegangenen Spiels der FCE-A-Jugend, zum anderen aufgrund des Dauerregens, der den Rasen schwer und das Spiel von Beginn an kräftezehrend machte. Der FCE war auf diese Bedingungen eingestellt, doch gleich die erste gefährliche Szene brachte den frühen Rückschlag: Nach einem unsauberen Rückpass von Esslingens Neuzugang Fabian Fuhl nutzte Sportfreunde Spieler Benjamin Kurz seine erste Chance eiskalt aus und erzielte bereits in der fünften Minute die 1:0-Führung für sein Team. Ein denkbar ungünstiger Start in eine Partie, in der sich die Esslinger eigentlich viel vorgenommen hatten. „Fuhl kommt natürlich denkbar schlecht rein in sein erstes Pflichtspiel, machte danach aber eine sehr gute Partie. Die allermeisten Situationen, in denen wir hinten schlecht aussahen, lagen nicht an den hinteren Spielern, sondern daran, dass wir als Team zu kopflos agiert haben“, sagte Eitel. Die beiden Neuzugänge Fuhl und Felix Frenz bildeten das Innenverteidigerduo.

Bis zur Pause wurde das Spiel des FCE aber besser, jedoch ohne Torgefahr im letzten Drittel auszustrahlen. Die beste Chance hatte FCE-Stürmer Dorde Smiljic, der alleine auf Sportfreunde-Keeper Bojan Spasojevic zulief, aber noch von einem gegnerischen Abwehrspieler gestört wurde. „Ein eindeutiger Elfmeter, den Schlag hat man bis zur Bank gehört“, haderte Eitel. Die Esslinger blieben zwar spielbestimmend, die wenigen Aktionen der Spfr. waren aber gefährlicher.

FCE fehlt die Durchschlagskraft

Die ersten fünf Minuten nach der Pause verschliefen die FCE-Kicker aber dann komplett. Nach einem Latten- und einem Pfostentreffer sowie einer Rettungsgrätsche von Frenz mussten die Esslinger froh sein, diese Phase ohne Gegentor überstanden zu haben. Auch die Paraden von Keeper Panagiotis Diakoulas hielten den FCE im Spiel. „Wir waren zu schläfrig, haben es in den Situationen zu schlecht verteidigt und klären die Flanken nicht konsequent genug“, erklärte Eitel und fügte hinzu: „Dann haben wir uns aber wieder gefangen und bis zur 70. Minute war es ordentlich.“

Dorde Smiljics Freistoß landet in der Mauer der Sportfreunde. Foto: Robin Kern

Die schlechte Phase zu Beginn von Hälfte zwei war ein kleiner Weckruf für die Esslinger, die nun noch mehr nach vorne investierten und mehr Abschlüsse hatten. Es fehlte aber die Durchschlagskraft oder das Glück, um den Ausgleich zu erzielen. Und auch am starken Sportfreunde-Abwehrspieler Joshua Voigt blieben die Esslinger ein ums andere Mal hängen. Wer vorne nicht trifft, der kassiert eben hinten das Gegentor. In einer Esslinger Druckphase traf Schwäbisch Halls Zarda Serbest Mohammed Mohammed in der 87. Minute zum 2:0 und machte den Deckel drauf. „Wir haben uns vorne zu wenig herausgespielt und waren hinten dann noch zu offen und konteranfällig“, haderte Eitel.

„Wir müssen bessere Lösungen im letzten Drittel finden“

Die Erkenntnisse aus der Partie sind für den FCE-Coach klar: „Wir müssen bessere Lösungen im letzten Drittel finden und an unserer Kontersicherung arbeiten. Unsere Besetzung war da einfach nicht gut.“ Daran gilt es für die Esslinger nun zu arbeiten, ehe am kommenden Sonntag das Heimspiel gegen den Spitzenreiter Young Boys Reutlingen ansteht. Die Aufgaben für den FCE werden jedenfalls nicht einfacher.

FC Esslingen: Diakoulas – Mojasevic, Fuhl, Frenz, Portella – Heeger (83. Orsolic), Sarikurt (53. Almeida), Düdder (81. Schietinger), Schubarth – Nikl, Smiljic (72. Majhen).

Spfr. Schwäbisch Hall: Spasojevic – Hahn, Voigt, Schmelzle, Dahmen (90.+2 Stein) – Dambacher (90.+2 Guerriero), Martin, Pfeiffer (69. Bunk), Minder (91.+1 Nounga), Toptik (65. Mohammed) – Kurz.

Zuschauer: 75.

Schiedsrichter: Benjamin Schmidt (Obereisesheim).

Tore: 0:1 Kurz (5.), 0:2 Mohammed Mohammed (87.).

Beste Spieler: Diakoulas, Fuhl / Voigt, Toptik, Kurz.