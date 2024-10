Der Fußball-Verbandsligist aus heimerdingen bleibt drei Spiele in Folge ungeschlagen. Mit dem 3:1-Sieg beim VfR Heilbronn hält der TSV Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen.

Henning Maak 06.10.2024 - 18:07 Uhr

Der TSV Heimerdingen ist in der Verbandsliga angekommen. Die Mannschaft von Spielertrainer Pascal Dos Santos Coelho hat aus den letzten drei Partien sieben Punkte geholt. Damit gaben die Grün-Weißen erstmals seit dem zweiten Spieltag die rote Laterne ab – an den VfL Pfullingen. „Wir wollen versuchen, die Erfolgswelle so lange wie möglich zu reiten“, meinte Dos Santos Coelho nach dem Schlusspfiff zufrieden.