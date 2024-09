Der Verbandsliga-Aufsteiger unterliegt im Kellerduell nach schwacher zweiter Halbzeit der TSG Tübingen auf eigenem Platz mit 1:2 – und bleit weiter ohne Punkte.

Henning Maak 15.09.2024 - 16:07 Uhr

Nach dem Schlusspfiff sanken einige TSV-Spieler zu Boden – wohl aus einer Mischung aus Enttäuschung und Erschöpfung. Denn im Kellerduell des Schlusslichts gegen den Vorletzten TSG Tübingen lagen die Heimerdinger zwar erstmals in dieser Saison in Führung, mussten aber am Ende im vierten Spiel in der Verbandsliga mit 1:2 (1:0) die vierte Niederlage hinnehmen. Damit hat der Aufsteiger weiter als einziges Team der Liga ohne einen einzigen Punkt die rote Laterne inne.