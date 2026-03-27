Bastian Joas fehlt seit Monaten und wird dem TSV Weilimdorf im Abstiegskampf nicht mehr helfen können. Trainer Stierle warnt vor der Offensive des nächsten Gegners TSV Oberensingen.
Seit Monaten trichtert Trainer Oliver Stierle den Spielern des TSV Weilimdorf die Devise ein: „Wir stecken mitten im Abstiegskampf. Wir müssen über den Kampf ins Spiel kommen.“ Gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen ließ der Fußball-Verbandsligist nach einer halben Stunde genau das vermissen und ging mit 2:6 unter. „Da merkt man, dass wir das erste Jahr in der Verbandsliga sind“, sagt der Coach des Aufsteigers. Dorfmerkingen und die anderen Teams aus der Spitzengruppe seien dagegen „komplett abgezockt“. Einen ebensolchen erfahrenen und abgeklärten Gegner erwartet die Weilimdorfer am kommenden Samstag (14 Uhr) mit dem TSV Oberensingen.