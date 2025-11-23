Fußball-Verbandsliga: Platzverweis nach hartem Foul bricht Calcio-Spiel

Auf die personelle Erleichterung folgte der sportliche Tiefschlag für den Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. Nahezu alle fraglichen Spieler hatten sich für die Partie bei den Sportfreunden Dorfmerkingen fit gemeldet – für einen Sieg gereicht hat es jedoch bei der 1:3-Niederlage nicht. Philipp Seemann (nach Gehirnerschütterung) und Andrei-Lucian Ulici (Schulterbeschwerden) standen genauso wie Stammkeeper Ali Bozatziolou wieder in der Startelf. Letzterer feierte fünf Wochen nach seinem Muskelfaserriss überraschend sein Comeback. Für Ersatzkeeper Zacharias Velvelidis reichte es nach seinem grippalen Infekt unter der Woche immerhin für die Bank.

Auf dem glatten und rutschigen Kunstrasen kamen die Gäste besser in die Partie. Spielführer Dan Constantinescu verwandelte einen Foulelfmeter zur verdienten Führung (26.). Doch dann kam der große Bruch im Spiel: Stefan Todorović traf bei einer Grätsche seinen Gegenspieler von hinten an der Wade und musste für sein hartes Einsteigen vorzeitig vom Platz (30.). „Unglücklich, aber auch ein bisschen unnötig und eine klare rote Karte“, sagt der Sportliche Leiter Josip Pranjic. Statt weiter mit hohem Pressing die Gastgeber unter Druck zu setzen, mussten sich die Echterdinger weit zurückziehen. Wie es mit Gleichzahl weitergegangen wäre, steht in den Sternen. Pranjic ist aber überzeugt, dass das Spiel anders verlaufen wäre: „Mit elf Mann bin ich mir sicher, hätten wir das Spiel gewonnen.“

So aber übernahm Dorfmerkingen in Überzahl die Spielkontrolle und glich durch einen sehenswerten Kopfball-Lupfer des starken Ismael Kone aus (33.). Andrei-Lucian Ulici sorgte mit einem unglücklichen Eigentor nach einem Eckball kurz vor der Halbzeitpause für die Dorfmerkinger Führung (45. +2). In der zweiten Hälfte traf Kone nach einem Konter zum 3:1-Endstand (78.).

Calcios „Spieler des Spiels“:

Dan Constantinescu (Nominierungen: 4). Der Spielführer ging auf dem Platz wie gewohnt als Leader voran. Übernahm auch beim Elfmeter die Verantwortung. Über den erfahrensten Calcio-Akteur lief der Spielaufbau der Gäste.

SF Dorfmerkingen: Zech – Schimmele, Ochs, Rauser, Sapper – Walter (84. Mango), Gunst, Marianek, Jablonski (68. Schneider) – Kone (89. Michel), Nietzer (76. Ehrmann).

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Todorović, Olteanu, Zweigle, Andrei-Lucian Ulici (79. Vittorio) – Constantinescu, Philipp Seemann (87. Isik) – Casian-Matei Ulici (79. Amenta), Kaligiannidis (46. Schlotterbeck), Zekaj – Mamic.