Fußball-Verbandsliga: Platzverweis nach hartem Foul bricht Calcio-Spiel

Auf die personelle Erleichterung folgte der sportliche Tiefschlag für den Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. Nahezu alle fraglichen Spieler hatten sich für die Partie bei den Sportfreunden Dorfmerkingen fit gemeldet – für einen Sieg gereicht hat es jedoch bei der 1:3-Niederlage nicht. Philipp Seemann (nach Gehirnerschütterung) und Andrei-Lucian Ulici (Schulterbeschwerden) standen genauso wie Stammkeeper Ali Bozatziolou wieder in der Startelf. Letzterer feierte fünf Wochen nach seinem Muskelfaserriss überraschend sein Comeback. Für Ersatzkeeper Zacharias Velvelidis reichte es nach seinem grippalen Infekt unter der Woche immerhin für die Bank.