An der Weissacher Straße in Heimerdingen steht kein Wolkenkuckucksheim. Am Ortsende befindet sich das Sportgelände des TSV Heimerdingen und dort sehen sie der Realität knallhart ins Auge – auch wenn es weh tut. „Wir haben zu wenig Punkte geholt, wir sind sportlich abgestiegen“, sagt Trainer Daniel Riffert.