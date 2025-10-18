Fußball-Verbandsliga Schiri-Frust nach Derby-Pleite
Im Absteigerduell unterliegt Calcio Leinfelden-Echterdingen dem SV Fellbach. Zwei frühe Verletzungen und zwei Blitzstarts der Gäste bestimmen das Spiel.
Der erste Schock ereilte den Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen bereits vor Anpfiff der Partie gegen den SV Fellbach am Freitagabend. Torwart Ali Bozatziolou zog sich beim Aufwärmen auf dem Naturrasen des Sportparks Goldäcker eine Verletzung zu und musste für das Spiel passen. Stattdessen kam Zacharias Velvelidis zu seinem Saisondebüt. Die schlechten Vorzeichen sollten sich an diesem Flutlichtabend bestätigen. Die Italo-Schwaben kassierten am Ende eine 1:2-Niederlage und sind nach zuvor drei Siegen in Folge zurück auf dem Boden der Realität.