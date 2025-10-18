 
Fußball-Verbandsliga Schiri-Frust nach Derby-Pleite

Fußball-Verbandsliga: Schiri-Frust nach Derby-Pleite
1
Francesco DiFrisco, Trainer von Calcio Leinfelden-Echterdingen, sah sein Team um den verdienten Lohn gebracht. Foto: Eibner-Pressefoto/Lars Neumann

Im Absteigerduell unterliegt Calcio Leinfelden-Echterdingen dem SV Fellbach. Zwei frühe Verletzungen und zwei Blitzstarts der Gäste bestimmen das Spiel.

Sport: Dominik Grill (grd)

Der erste Schock ereilte den Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen bereits vor Anpfiff der Partie gegen den SV Fellbach am Freitagabend. Torwart Ali Bozatziolou zog sich beim Aufwärmen auf dem Naturrasen des Sportparks Goldäcker eine Verletzung zu und musste für das Spiel passen. Stattdessen kam Zacharias Velvelidis zu seinem Saisondebüt. Die schlechten Vorzeichen sollten sich an diesem Flutlichtabend bestätigen. Die Italo-Schwaben kassierten am Ende eine 1:2-Niederlage und sind nach zuvor drei Siegen in Folge zurück auf dem Boden der Realität.

 

Abgeliefert hatten die Mannschaften indes ein rassiges Derby mit vielen Torchancen auf beiden Seiten und Offensivreihen, die phasenweise mit offenem Visier spielten. Während es auf dem Platz mitunter ruppig, aber fair zu ging, gipfelte die Rivalität in einem Disput zwischen den Teambänken, der eine rote Karte für Calcios Co-Trainer Ivica Kovac zur Folge hatte (88). Nach Abpfiff waren sich beide Seiten zumindest in einem Punkt einig: Es hätten, bitteschön, deutlich mehr Tore fallen dürfen. „Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, aber uns wurden zwei reguläre Tore abgepfiffen“, hadert Calcio-Coach Francesco DiFrisco. Und sein Gegenüber Nicos Gountoulas, der mit seinem Bruder Kirakos das Fellbacher Trainerduo bildet, ist sich sicher: „Unser einziger Kritikpunkt heute: Wir müssen locker fünf Tore machen.“

Früh befanden sich die Gäste auf der Siegerstraße, beflügelt von Problemen in der Echterdinger Defensive. Die Innenverteidigung um Julian Unger und Nick Olteanu wirkte nicht sattelfest, Velvelidis im Kasten war die fehlende Spielpraxis anzumerken. Das 1:0 für die Fellbacher wurde fortan zu deren offensiver Blaupause: zwei Kontakte übers halbe Feld, Torabschluss. In diesem Fall spielte Sirin Durmus den scharfen Pass in die Spitze und brachte Fellbachs Toptorjäger Rafael Terpsiadis den Ball mit etwas Stolperglück im Tor unter (6.). „Die Taktik, sich in die zweite Zone zurückzuziehen und auf Konter zu lauern, hat wieder gefruchtet“, sagt Nicos Gountoulas zufrieden. Nur zehn Minuten später folgte indes auch für Fellbach ein früher Verletzungsschock. Torschütze Terpsiadis musste mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden, für ihn kam Mert Icmez – ein Wechsel, der Glück im Unglück bedeuten sollte.

Zuvor sorgte aber vor allem eine Szene kurz vor dem Pausenpfiff für Redebedarf beim Heimteam, das in Abwesenheit des Kapitäns Jovan Djermanovic (Muskelfaserriss) und Shootingstar Philipp Seemann (an Corona erkrankt) eine spielerisch überlegene erste Hälfte gezeigt hatte. Nach einem Eckstoß von Dan Constantinescu türmte sich Pero Mamic zum Kopfball auf und brachte die Kugel im Kasten unter. Zum Unverständnis der Italo-Schwaben nahm der Schiedsrichter das Tor aber zurück. „Ich kann mir immer noch nicht erklären, was er da abgepfiffen hat“, sagt DiFrisco.

Mit der knappen Führung für die Gäste ging es in die Kabinen, zurück auf dem Feld gelang den Fellbachern prompt der erneute Blitzstart. Von der Mittellinie aus schickte Patrick Fossi den Ball zentimetergenau gen Calcio-Tor, Julian Unger verpasste und Joker Icmez hatte allein vor Velvelidis leichtes Spiel (48.). Nur vier Minuten später die Antwort des Heimteams. Nachdem Constantinescu mit dem eigenen Abschluss noch scheiterte, legte er den Rebound zu Enes Isik rüber, der von der Strafraumkante sehenswert zum Anschlusstor traf (52.).

In der Folge verhinderte die erwähnte Chancenfahrlässigkeit auf beiden Seiten ein Torfestival. Ganz unzufrieden ist Calcios DiFrisco dennoch nicht: „Wir waren die bessere Mannschaft, aber die zwei Kontertore dürfen uns nicht passieren.“ Während sein Team auf Platz elf verbleibt, rückt Fellbach auf Rang acht vor.

Calcios „Spieler des Spiels“

Gustavo Vieira (Nominierungen: 1). Der Linksverteidiger ließ sich von den Unsicherheiten in der Calcio-Defenisve weitestgehend nicht anstecken und zeigte auch in der Offensive – sei es durch seien Dribbelstärke oder im Zusammenspiel mit Constantinescu – gefällige Aktionen.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Velvelidis – Todorovic, Unger, Olteanu, Vieira – Constantinescu – Kaligiannidis (88. Thompson), Isik (71. Andrei-Lucian Ulici), Zekaj, Casian-Matei Ulici (52. Amenta) – Mamic. SV Fellbach: Nije, Thomas Bauer (66. Kastrati), Weiß, Bozic (83. Martinovic) – Gutzeit, Fossi, Hohloch, Bresic (57. Stanic) – Terpsiadis (18. Icmez), Durmus (89. Kara).

