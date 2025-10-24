Fußball-Verbandsliga Schreck für Calcio: Der Stammtorhüter fällt mehrere Wochen aus
Während Calcio Leinfelden-Echterdingen auf die eigene Auswärtsstärke baut, will der TSV Weilimdorf das Momentum wieder auf seine Seite ziehen.
Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga stehen für Calcio Leinfelden-Echterdingen und den TSV Weilimdorf wichtige Duelle mit Gegnern aus der eigenen Tabellenregion an. Der Filder-Club muss längerfristig auf seinen Stammtorhüter verzichten, und bei Weilimdorf ist die Defensivarbeit im Fokus.