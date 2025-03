Im Nachholspiel der Verbandsliga unterliegen die Fußballer des TSV Heimerdingen mit 1:4 (0:1) beim TSV Berg – und nicht nur Trainer Daniel Riffert klagt über ein Ergebnis, das den Spielverlauf aus seiner Sicht nicht widerspiegelt.

Jürgen Kemmner 01.03.2025 - 19:20 Uhr

Der Start ins Fußball-Jahr ist dem TSV Heimerdingen misslungen: Im Duell zweier Abstiegskandidaten der Fußball-Verbandsliga unterlag der TSV beim Namensvetter in Berg mit 1:4 (0:1). Der Tross aus Heimerdingen hatte am Ergebnis zu knabbern wie an einem Stück trockenem Brot, zu dem kein Wasser gereicht wird. „Das Resultat spiegelt in keiner Weise die Leistungen beider Mannschaften wider“, sagte Trainer Daniel Riffert und man hörte deutlich die Niedergeschlagenheit in seiner Stimme.