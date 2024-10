Nach dem ersten Sieg in der Fußball-Verbandsliga will der TSV Heimerdingen gegen den SSV Ehingen-Süd an diesem Mittwoch nachlegen. Pascal Dos Santos Coelho muss passen.

Henning Maak 01.10.2024 - 13:45 Uhr

Der so häufig zitierte Bock ist umgestoßen: Am Freitag gelang Aufsteiger TSV Heimerdingen nach fünf Niederlagen in den ersten fünf Saisonspielen mit einem 3:1 gegen die TSG Balingen II der erste Sieg in der Verbandsliga. Dieses Momentum wollen die Grün-Weißen nutzen, um im Nachholspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den SSV Ehingen-Süd nachzulegen und den Rückstand zum hinteren Mittelfeld der Tabelle weiter zu verkürzen.