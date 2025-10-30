Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach Gefühlt die 13. Startformation
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstag einmal mehr ersatzgeschwächt an – dieses Mal bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall.
In den vergangenen Wochen steht beim Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach weit vor der Gegneranalyse, die Analyse des eigenen Personals. Aufgrund von zahlreichen Verletzungen, krankheitsbedingten Ausfällen oder auch Sperren ist die Personaldecke nämlich äußerst dünn, ändert sich die Startformation zwangsläufig Woche für Woche. Oder wie es Kiriakos Gountoulas, der mit seinem Bruder Nicos das Fellbacher-Trainer-Duo bildet, vor der Begegnung am Samstag (14 Uhr) bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall ausdrückt: „Gefühlt gehen wir in das 13. Saisonspiel bereits zum 13. Mal mit einer veränderten Startformations an.“