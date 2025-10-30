 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Gefühlt die 13. Startformation

Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach Gefühlt die 13. Startformation

Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach: Gefühlt die 13. Startformation
1
Adao Gutzeit (links) steht dem Verbandsligisten SV Fellbach nach überstandener Verletzung wieder zur Verfügung. Foto: Archiv Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstag einmal mehr ersatzgeschwächt an – dieses Mal bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall.

In den vergangenen Wochen steht beim Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach weit vor der Gegneranalyse, die Analyse des eigenen Personals. Aufgrund von zahlreichen Verletzungen, krankheitsbedingten Ausfällen oder auch Sperren ist die Personaldecke nämlich äußerst dünn, ändert sich die Startformation zwangsläufig Woche für Woche. Oder wie es Kiriakos Gountoulas, der mit seinem Bruder Nicos das Fellbacher-Trainer-Duo bildet, vor der Begegnung am Samstag (14 Uhr) bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall ausdrückt: „Gefühlt gehen wir in das 13. Saisonspiel bereits zum 13. Mal mit einer veränderten Startformations an.“

 

Sicherlich ein Fakt, der die Gountoulas-Brüder umtreibt, sie nicht zufrieden stellt, sie aber auch nicht verzweifeln lässt. Ebenso wenig wie die Mannschaft. Diejenigen, die noch zur Verfügung stünden, seien noch enger zusammengerückt und würden durch Einsatz und Kampfgeist überzeugen, so Kiriakos Gountoulas. Bei der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen das Spitzenteam aus Holzhausen, „sind die Jungs mit Leidenschaft zu Werke gegangen“.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: SV Fellbach: Tapfer gewehrt

Fußball: SV Fellbach Tapfer gewehrt

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Freitagabend nicht nur das Duell mit dem FC Holzhausen mit 1:2, sondern auch Patrick Fossi mit Rot.

Eine Tugend, die die Kicker vom Max-Graser-Stadion auch in der die Partie gegen Schwäbisch Hall aufbieten müssen, um dort zumindest das Minimalziel von einem Punkt zu schaffen. Gelingt dies, dann hat man das Team aus dem Hohenloischen, das aktuell im Tabellenkeller auf dem Relegationsplatz anzutreffen ist, weiter auf Zwei-Punkte-Distanz gehalten. Keine leichte Aufgabe, schließlich wissen die Gountoulas-Brüder um die Stärken Halls, haben sie sich doch zwei Videos von deren Spielen besorgt und angeschaut. Eine erfahrene Mannschaft, die über viel Qualität und Dynamik verfüge, so das Fazit von Kiriakos Gountoulas. Und eine Truppe, die meist mit langen Bällen auf ihren Zielspieler Günter Schmidt operiere. Besagten Schmidt gilt es an die Kette zulegen. Aktuell ist er wieder einmal Halls bester Schütze mit acht Treffern. Da trifft es sich gut, dass zumindest in der Fellbacher Abwehrformation „seit drei Spielen Kontinuität und somit Stabilität herrscht“, so Kiriakos Gountoulas.

Für die Startelf gilt dies erneut nicht. Vorwochen-Beginner Patrick Fossi sah gegen Holzhausen die Rote Karte und ist gesperrt. Wer seinen Part übernimmt, stehe noch nicht fest. Dafür kehrt der schnelle Außenbahnspieler Adao Gutzeit nach überstandener Verletzung wieder ins Aufgebot zurück.

Weitere Themen

Eishockey-Oberliga: Rebels: Der Neue liefert prompt – und zwar doppelt

Eishockey-Oberliga: Rebels Der Neue liefert prompt – und zwar doppelt

Die Stuttgart Rebels betreiben gegen Höchstadt Wiedergutmachung. Wyatt Schingoethe schnürt bei seinem Debüt den Doppelpack, was auch den Zuschauer Matt Pistilli begeistert.
Von Torsten Streib
Fußball: VfB Stuttgart: Beim Aufstieg wird mit Stettener Wein angestoßen

Fußball: VfB Stuttgart Beim Aufstieg wird mit Stettener Wein angestoßen

Die 19-jährige Leonie Schetter aus Kernen ist seit diesem Sommer bei den Frauen des VfB Stuttgart in der 2. Fußball-Bundesliga erfolgreich am Ball.
Von Eva Herschmann
Handball: SV Fellbach: Souverän trotz Spannungsabfall

Handball: SV Fellbach Souverän trotz Spannungsabfall

Die Handballer des SV Fellbach gewinnen am Sonntag bei der SV Remshalden am Ende klar mit 34:24
Von Maximilian Hamm
Handball: TV Oeffingen: Nur ein Spitzenteam im Spitzenspiel

Handball: TV Oeffingen Nur ein Spitzenteam im Spitzenspiel

Die Handballer des TV Oeffingen setzen sich am Sonntag bei den TSF Ditzingen souverän mit 27:19 durch.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Kein Punkt für den Sohn, ein Punkt für den Vater

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Kein Punkt für den Sohn, ein Punkt für den Vater

Niklas Weiß verliert mit dem SV Fellbach, Markus Weiß spielt mit dem TV Weiler/Rems unentschieden.
Von Susanne Degelund Eva Herschmann
Ringen: SV Fellbach: Die Jugend behält die Oberhand

Ringen: SV Fellbach Die Jugend behält die Oberhand

Mit 21:14 Punkten besiegen die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach am Samstagabend die ersatzgeschwächte Gästeschar des VfL Obereisesheim.
Von Michael Käfer
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Erfolg gegen den Primus

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Erfolg gegen den Primus

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen gegen die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II 24:21.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Vernachlässigte Verteidigung

Handball: TSV Schmiden Vernachlässigte Verteidigung

Die Handballer des TSV Schmiden zeigen in der Defensive ihre schwächste Vorstellung in dieser Oberliga-Saison und verlieren gegen den SV Leonberg/Eltingen mit 35:36.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Kantersieg auf Kunstrasen

Fußball: TV Oeffingen Kantersieg auf Kunstrasen

Oeffingens Landesliga-Fußballer gewinnen ihr Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Crailsheim mit 8:1 (3:1).
Von Eva Herschmann
SV Fellbach: Ninja Warrior: Coole Challenges sind immer dabei

SV Fellbach: Ninja Warrior Coole Challenges sind immer dabei

In der RTL-Spielshow „Ninja Warrior Germany“ zeigen zahlreiche Athleten im Hindernisparcours ihr Können. Beim SVF eifern derweil zahlreiche Jungen und Mädchen diesen Stars nach.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 