In den vergangenen Wochen steht beim Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach weit vor der Gegneranalyse, die Analyse des eigenen Personals. Aufgrund von zahlreichen Verletzungen, krankheitsbedingten Ausfällen oder auch Sperren ist die Personaldecke nämlich äußerst dünn, ändert sich die Startformation zwangsläufig Woche für Woche. Oder wie es Kiriakos Gountoulas, der mit seinem Bruder Nicos das Fellbacher-Trainer-Duo bildet, vor der Begegnung am Samstag (14 Uhr) bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall ausdrückt: „Gefühlt gehen wir in das 13. Saisonspiel bereits zum 13. Mal mit einer veränderten Startformations an.“

Sicherlich ein Fakt, der die Gountoulas-Brüder umtreibt, sie nicht zufrieden stellt, sie aber auch nicht verzweifeln lässt. Ebenso wenig wie die Mannschaft. Diejenigen, die noch zur Verfügung stünden, seien noch enger zusammengerückt und würden durch Einsatz und Kampfgeist überzeugen, so Kiriakos Gountoulas. Bei der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen das Spitzenteam aus Holzhausen, „sind die Jungs mit Leidenschaft zu Werke gegangen“.

Eine Tugend, die die Kicker vom Max-Graser-Stadion auch in der die Partie gegen Schwäbisch Hall aufbieten müssen, um dort zumindest das Minimalziel von einem Punkt zu schaffen. Gelingt dies, dann hat man das Team aus dem Hohenloischen, das aktuell im Tabellenkeller auf dem Relegationsplatz anzutreffen ist, weiter auf Zwei-Punkte-Distanz gehalten. Keine leichte Aufgabe, schließlich wissen die Gountoulas-Brüder um die Stärken Halls, haben sie sich doch zwei Videos von deren Spielen besorgt und angeschaut. Eine erfahrene Mannschaft, die über viel Qualität und Dynamik verfüge, so das Fazit von Kiriakos Gountoulas. Und eine Truppe, die meist mit langen Bällen auf ihren Zielspieler Günter Schmidt operiere. Besagten Schmidt gilt es an die Kette zulegen. Aktuell ist er wieder einmal Halls bester Schütze mit acht Treffern. Da trifft es sich gut, dass zumindest in der Fellbacher Abwehrformation „seit drei Spielen Kontinuität und somit Stabilität herrscht“, so Kiriakos Gountoulas.

Für die Startelf gilt dies erneut nicht. Vorwochen-Beginner Patrick Fossi sah gegen Holzhausen die Rote Karte und ist gesperrt. Wer seinen Part übernimmt, stehe noch nicht fest. Dafür kehrt der schnelle Außenbahnspieler Adao Gutzeit nach überstandener Verletzung wieder ins Aufgebot zurück.