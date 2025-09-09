Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach Jugend forscht im direkten Duell
Wenn die Fußballer des SV Fellbach an diesem Mittwoch bei der TSG Tübingen antreten, dann treffen auch zwei der jüngsten Mannschaften der Verbandsliga aufeinander.
Es kann sich sehen lassen, was die nahezu rundum erneuerte Mannschaft des SV Fellbach bislang in dieser Spielzeit auf den Platz gebracht hat: Vier Spiele, neun Zähler. Deshalb sagt auch Kiriakos Gountoulas, der zusammen mit seinem Bruder Nicos die Kicker vom Max-Graser-Stadion anleitet: „Wir sind zufrieden, die Punkteausbeute passt.“ Besagte Punkteausbeute soll an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) in der Partie beim Drittletzten TSG Tübingen um weitere drei erhöht werden. Zumal die Fellbacher Belegschaft auswärts bislang souverän aufgetreten ist, ihre beiden Saison-Auswärtspartien gewonnen hat.