Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach: Jugend forscht im direkten Duell

„Sicherlich wollen wir den nächsten Sieg einfahren“, sagt denn auch Kiriakos Gountoulas. Gleichwohl er den Gegner, der zuletzt gegen den Aufsteiger TSV Weilimdorf mit der 0:4-Pleite (Fellbach hat die Nord-Stuttgarter 5:2 besiegt) noch gut bedient war, keineswegs unterschätzt. „Wir respektieren jeden Gegner. Darüber hinaus ist es noch sehr früh in der Saison und da lassen sich noch keine aussagekräftigen Schlüsse ableiten.“ Abzusehen ist aber bei den Tübingern, – seit der Spielzeit 2017/18 ständiges Mitglied der Verbandsliga – dass das Toreschießen nicht unbedingt ihre Kernkompetenz ist: In fünf Spielen traf das Team von Trainer Michael Frick nur viermal. Mit ein Grund dafür ist sicherlich der Umbruch im Sommer, der offensichtlich noch nicht so geglückt ist wie der bei den Fellbachern. Einige Leistungsträger sagten den Tübingern nach dem Last-Minute-Klassenverbleib über die Relegation Tschüss, die Mannschaft wurde verjüngt. Jüngst gegen Weilimdorf standen sechs U-20-Spieler in der Startelf. So bedeutet das Aufeinandertreffen am Mittwoch auch das direkte Jugend-forscht-Duell. Die Tübinger haben einen Altersdurchschnitt von 21,7 Jahren, der der Fellbacher Truppe liegt in einem ähnlichen Bereich. Zuletzt beim 4:2-Heimerfolg über den FC Esslingen „lag er bei etwa 21,2“, sagt Kiriakos Gountoulas. Gegen Tübingen wird dieser aber definitiv höher sein, dafür sorgt Rückkehrer Patrick Fossi. Der 29-jährige offensive Mittelfeldspieler steht nach seinem berufsbedingten Ausfall wieder zur Verfügung, rückt in den Kader und sei eine Option für die Startelf, so Kiriakos Gountoulas. Neu im Aufgebot steht auch Baran Kara. Der Mittelfeldspieler nimmt auf der Bank den Platz von Adao Gutzeit ein. Für diesen ist der Anpfiff zu früh, er muss noch arbeiten.