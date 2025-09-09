 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Jugend forscht im direkten Duell

Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach Jugend forscht im direkten Duell

Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach: Jugend forscht im direkten Duell
1
Baran Kara ist für den geschäftlich verhinderten Adao Gutzeit in den Kader des SV Fellbach für die Partie in Tübingen gerutscht. Foto: Archiv Günter Schmid

Wenn die Fußballer des SV Fellbach an diesem Mittwoch bei der TSG Tübingen antreten, dann treffen auch zwei der jüngsten Mannschaften der Verbandsliga aufeinander.

Es kann sich sehen lassen, was die nahezu rundum erneuerte Mannschaft des SV Fellbach bislang in dieser Spielzeit auf den Platz gebracht hat: Vier Spiele, neun Zähler. Deshalb sagt auch Kiriakos Gountoulas, der zusammen mit seinem Bruder Nicos die Kicker vom Max-Graser-Stadion anleitet: „Wir sind zufrieden, die Punkteausbeute passt.“ Besagte Punkteausbeute soll an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) in der Partie beim Drittletzten TSG Tübingen um weitere drei erhöht werden. Zumal die Fellbacher Belegschaft auswärts bislang souverän aufgetreten ist, ihre beiden Saison-Auswärtspartien gewonnen hat.

 

„Sicherlich wollen wir den nächsten Sieg einfahren“, sagt denn auch Kiriakos Gountoulas. Gleichwohl er den Gegner, der zuletzt gegen den Aufsteiger TSV Weilimdorf mit der 0:4-Pleite (Fellbach hat die Nord-Stuttgarter 5:2 besiegt) noch gut bedient war, keineswegs unterschätzt. „Wir respektieren jeden Gegner. Darüber hinaus ist es noch sehr früh in der Saison und da lassen sich noch keine aussagekräftigen Schlüsse ableiten.“ Abzusehen ist aber bei den Tübingern, – seit der Spielzeit 2017/18 ständiges Mitglied der Verbandsliga – dass das Toreschießen nicht unbedingt ihre Kernkompetenz ist: In fünf Spielen traf das Team von Trainer Michael Frick nur viermal. Mit ein Grund dafür ist sicherlich der Umbruch im Sommer, der offensichtlich noch nicht so geglückt ist wie der bei den Fellbachern. Einige Leistungsträger sagten den Tübingern nach dem Last-Minute-Klassenverbleib über die Relegation Tschüss, die Mannschaft wurde verjüngt. Jüngst gegen Weilimdorf standen sechs U-20-Spieler in der Startelf. So bedeutet das Aufeinandertreffen am Mittwoch auch das direkte Jugend-forscht-Duell. Die Tübinger haben einen Altersdurchschnitt von 21,7 Jahren, der der Fellbacher Truppe liegt in einem ähnlichen Bereich. Zuletzt beim 4:2-Heimerfolg über den FC Esslingen „lag er bei etwa 21,2“, sagt Kiriakos Gountoulas. Gegen Tübingen wird dieser aber definitiv höher sein, dafür sorgt Rückkehrer Patrick Fossi. Der 29-jährige offensive Mittelfeldspieler steht nach seinem berufsbedingten Ausfall wieder zur Verfügung, rückt in den Kader und sei eine Option für die Startelf, so Kiriakos Gountoulas. Neu im Aufgebot steht auch Baran Kara. Der Mittelfeldspieler nimmt auf der Bank den Platz von Adao Gutzeit ein. Für diesen ist der Anpfiff zu früh, er muss noch arbeiten.

Derweil vorerst ganz raus ist Philip Markovic. Für den Fossi-Ersatz war gegen Esslingen nach einem Zusammenprall bereits nach neun Minuten Schluss. Er musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss raus. Die MRT-Untersuchung hat er mittlerweile zwar gemacht, die Befundbesprechung mit dem Arzt steht aber noch aus.

Weitere Themen

Rhythmische Sportgymnastik: Der einzige Mann im Haus

Rhythmische Sportgymnastik Der einzige Mann im Haus

Der 34-jährige Ivan Cheranev bringt als Ballettmeister im Bundesstützpunkt Schmiden große Bühnenerfahrung und viel Begeisterung für Neues mit.
Von Eva Herschmann
Ringen-Verbandsliga: Erster Sieg seit mehr als 22 Monaten

Ringen-Verbandsliga Erster Sieg seit mehr als 22 Monaten

Die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach feiern einen 20:10-Auftakterfolg über die Neckarunion Münster-Remseck.
Von Torsten Streib
Fußball: TV Oeffingen: Die vierte Pleite nacheinander

Fußball: TV Oeffingen Die vierte Pleite nacheinander

Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen unterliegt am Sonntag daheim gegen den FV Löchgau mit 2:3 (1:1) – trotz zweimaliger Führung.
Von Eva Herschmann
Fußball: SV Fellbach: Sieg mit Schönheitsfehlern

Fußball: SV Fellbach Sieg mit Schönheitsfehlern

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen in dieser Saison erstmals vor heimischem Publikum mit 4:2 gegen den FC Esslingen.
Von Susanne Degel
Schach: Spvgg Rommelshausen: Großer Erfolg für Yashasri Sriram

Schach: Spvgg Rommelshausen Großer Erfolg für Yashasri Sriram

Die Elfjährige von der Spvgg Rommelshausen wird Zweite beim Grand-Prix-Finale in Göttingen.
Von unserer Redaktion
Fußball: SV Fellbach: Zwei Teams mit vielen Gemeinsamkeiten

Fußball: SV Fellbach Zwei Teams mit vielen Gemeinsamkeiten

Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach empfängt am Samstag, 15 Uhr, den FC Esslingen im Max-Graser-Stadion.
Von Susanne Degel
Fußball: Niklas Pollex: Pokalsieger unter sich

Fußball: Niklas Pollex Pokalsieger unter sich

Der Fellbacher Niklas Pollex spielt an diesem Mittwoch mit seinem Verein SG Sonnenhof Großaspach gegen den VfB Stuttgart.
Von Susanne Degel
Fußball-Nachlese: Fellbach: Torschütze gegen Manchester, aber nicht gegen den SVF

Fußball-Nachlese: Fellbach Torschütze gegen Manchester, aber nicht gegen den SVF

Der Verbandsligist hat einen Ex-Spieler des FC Bayern München bestens im Griff.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Die Abwehr steht im Fokus

Handball: TV Oeffingen Die Abwehr steht im Fokus

Knapp drei Wochen vor dem Liga-Start zeigt sich Tobias Unfried, der neue Trainer der TVOe-Handballer, mit der Entwicklung zufrieden.
Von Susanne Degel
Handball: SV Fellbach: Ein spannendes Team

Handball: SV Fellbach Ein spannendes Team

Die Handballer des SV Fellbach haben in der Vorbereitung auf die neue Verbandsliga-Saison schon viel Selbstvertrauen gesammelt.
Von Harald Landwehr
Weitere Artikel zu Verbandsliga SV Fellbach
 