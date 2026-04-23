Fußball – Verbandsliga Tim Hannaks bewusste Rückkehr in die Heimat
Fußballer Tim Hannak wechselt zur kommenden Saison vom Regionalligisten TSG Balingen zum Verbandsligisten FC Esslingen – und erklärt seine Beweggründe für die Rückkehr.
Fußballer Tim Hannak wechselt zur kommenden Saison vom Regionalligisten TSG Balingen zum Verbandsligisten FC Esslingen – und erklärt seine Beweggründe für die Rückkehr.
Flutlicht, Regionalliga, große Kulisse: Noch am Dienstagabend stand Fußballer Tim Hannak im Gazi-Stadion auf der Waldau für die TSG Balingen bei der 1:4-Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers in der Startelf. In der kommenden Saison wird der 20-Jährige dann ein paar Ligen tiefer für den – abstiegsbedrohten – Verbandsligisten FC Esslingen im Sportpark Weil auflaufen.