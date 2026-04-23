Fußball – Verbandsliga: Tim Hannaks bewusste Rückkehr in die Heimat

Flutlicht, Regionalliga, große Kulisse: Noch am Dienstagabend stand Fußballer Tim Hannak im Gazi-Stadion auf der Waldau für die TSG Balingen bei der 1:4-Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers in der Startelf. In der kommenden Saison wird der 20-Jährige dann ein paar Ligen tiefer für den – abstiegsbedrohten – Verbandsligisten FC Esslingen im Sportpark Weil auflaufen.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Kreisliga A Später Elfmeter kostet dem TSV Deizisau den Sieg beim TSV Wernau Die Fußballer des Tabellenführers TSV Deizisau kassieren im Kreisliga-A-Spitzenspiel beim Zweiten TSV Wernau den späten 1:1-Ausgleich, halten aber den Vorsprung von zwei Punkten. Noch richtet sich der Fokus von Hannak voll auf die laufende Saison mit Balingen. Bevor er sich auf die Rückkehr nach Esslingen freut, will der Innenverteidiger in seiner ersten Regionalliga-Spielzeit möglichst viele Erfahrungen sammeln. „Es ging in Balingen von Anfang an nur um den Klassenverbleib, rein rechnerisch sind wir aber bereits abgestiegen. Wir sind eine sehr junge Mannschaft, bei der Fehler passieren – und in dieser Liga werden sie sofort bestraft“, sagt Hannak, der sich bei der TSG zu einem Stammspieler entwickelt hat.

Dass es den 20-Jährigen nun im Sommer ausgerechnet zum FCE zieht, kommt dabei nicht von ungefähr. Hannak kennt die Region – und die Rückkehr in die Heimat ist für ihn eine bewusste Entscheidung. „Ich bin ein Heimatmensch und fühle mich im Kreis einfach sehr, sehr wohl“, betont er. Die weiten Fahrten nach Balingen zum Training und zu den Spielen gehörten zuletzt zum Alltag, künftig werden die Wege deutlich kürzer. Seine Wurzeln liegen schließlich in der Region: Erste fußballerische Schritte machte er beim TSV RSK Esslingen, ehe er ab der Saison 2018/2019 in der C-Junioren-Oberliga das Trikot des FCE trug.

Zurück zur Familie und zu den Wurzeln

Dazu kommt das familiäre Umfeld in Esslingen und der enge Bezug zu seinen Eltern und Geschwistern. Auch seine beiden Brüder sind dem Fußball verbunden: sein jüngerer ebenso wie sein älterer Bruder Niklas Hannak kicken beide beim TSV RSK. Reibereien darüber, wer der bessere Fußballer ist, gibt es laut ihm allerdings selten: „Wir duellieren uns dann lieber im Tennis.“

Dass er sich letztlich für die Rückkehr zum FCE entschied, lag jedoch nicht nur am Heimatbezug. „Ich hatte immer mal wieder Kontakt zu Sportvorstand Tobias Schlauch, der mir gesagt hat, dass die Tür für mich immer offen steht – und auch zu Coach Dominik Eitel, der mich schon in meiner Jugendzeit trainiert hat“, berichtet Hannak. „Ich möchte in Esslingen langfristig etwas Großes aufbauen – die Entscheidung für den FCE fiel deshalb relativ schnell.“

Drei weitere FCE-Neuzugänge

Neben Hannak präsentierten die Esslinger weitere Neuzugänge für die kommende Saison: Fest steht die Rückkehr von Timo Müller (TSV Denkendorf). Zudem werden die beiden Offensivspieler Laurenziu Biemel vom Landesligisten TV Echterdingen sowie Enes Isik vom Abstiegskonkurrenten Calcio Leinfelden-Echterdingen den Esslinger Kader verstärken.

Hannak blickt indes trotz seines jungen Alters bereits auf einen beachtlichen fußballerischen Werdegang zurück. Früh wurde sein Talent erkannt, sodass er in der B-Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet wurde, ehe ihn sein Weg später in die Nachwuchsabteilung von Eintracht Frankfurt führte. Den Schritt zur Eintracht wagte er auch deshalb, weil sich ihm dort die Chance bot, in der UEFA Youth League auf internationaler Bühne zu spielen. „Da sind wir mit den Profis zu den Spielen geflogen, mal nach Marseille, mal nach London. Das war cool und wir waren auch recht erfolgreich“, erzählt er. Auch das Endspiel um die deutsche U-17-Meisterschaft 2022 mit dem VfB Stuttgart zählt für ihn zu den besonderen Momenten seiner bisherigen Laufbahn.

„Bewusst für einen Plan B entschieden“

Dass nicht immer alles nach Plan verlief, gehört auch dazu: „Das letzte Jahr in Frankfurt war dann nicht ganz so gut. Ich bekam weniger Spielzeit und das hat mir dann auch ein paar Türen verschlossen.“ In dieser Zeit reifte bei ihm auch eine wichtige Erkenntnis: „Ich habe gemerkt, dass es für mich als Spieler wohl nicht mehr in Richtung Bundesliga gehen wird, so wie ich es mir als Kind einmal erträumt hatte. Da musste ich abwägen und habe mich bewusst für einen Plan B entschieden“, erklärt Hannak. Parallel zum Fußball absolviert er derzeit eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und möchte sich so ein berufliches Standbein aufbauen.

Den Werdegang des FCE hat Hannak in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt. „Ich habe, wenn es die Zeit zugelassen hat, bei ein paar Spielen zugeschaut – genauso wie bei meinem Bruder Niklas beim TSV RSK“, erzählt er, der den Esslingern im Kampf um den Klassenverbleib freilich die Daumen drückt. Selbst für den Fall eines Abstiegs ist er optimistisch: „Dann steigen wir eben wieder direkt auf. Ansonsten haben wir ein gutes Team für die Verbandsliga.“

So beginnt für Hannak im Sommer ein neues Kapitel – eines, das bewusst in der Heimat geschrieben werden soll.