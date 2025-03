Tom Kaczmarek vom TSV Heimerdingen prallt mit einem Gegenspieler zusammen – beide verletzen sich schwer. Der Torhüter erzählt, wie er sich im Krankenhaus mit ihm ausgesprochen hat und wie beide das Video des Unfalls anschauten.

Jürgen Kemmner 27.03.2025 - 10:06 Uhr

Rund 200 Zuschauer hörten auf dem Sportplatz an der Weissacher Straße den schrecklichen Knall, als am vergangenen Samstag Tom Kaczmarek vom Fußball-Verbandsligisten TSV Heimerdingen mit Noah Feil von den SF Dorfmerkingen mit den Köpfen zusammenprallten. Beide lange blutend am Boden, kamen ins Krankenhaus Leonberg – und dort schrieb der Sport eine schöne Geschichte von Fairness und Verständnis. „Wir haben uns ausgesprochen, ich habe mich entschuldigt – er hat es akzeptiert“, erzählt der 21 Jahre alte TSV-Torhüter, der sein Team am Samstag (15 Uhr) im Spiel bei der TSG Tübingen als Fan unterstützt.