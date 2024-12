Der TSV Heimerdingen sendet im letzten Spiel des Jahres in der Fußball-Verbandsliga ein deutliches Lebenszeichen und siegt 3:0 (0:0) bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

Jürgen Kemmner 01.12.2024 - 11:43 Uhr

Eine Auto- oder Busfahrt kann auch mal zu einem Triumphzug werden. Für die Fußballer des TSV Heimerdingen und für ihre Entourage dürfte die Fahrt von 100 Kilometern am Samstagabend von Hofherrnweiler (bei Aalen) zurück in die Heimat eine Genusstour gewesen sein – schließlich waren drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg im Gepäck. „Das war ein vollkommen verdienter Erfolg für uns“, sagte TSV-Trainer Andreas Broß, „das haben uns auch alle vom Gegner so mitgeteilt.“