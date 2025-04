Trainer Daniel Riffert packt die Spieler des stark abstiegsbedrohten Fußball-Verbandsligisten TSV Heimerdingen für das Spiel gegen VfR Heilbronn an ihrer Ehre.

Jürgen Kemmner 16.04.2025 - 13:22 Uhr

Natürlich ist beim TSV Heimerdingen niemand zufrieden, wie auch? Der Club ist als Vorletzter in der Verbandsliga eingereiht, neun Punkte fehlen auf den Relegationsrang und in diesem Jahr hat die Mannschaft noch keinen einzigen Dreier eingebucht. An Gründonnerstag (19.30 Uhr) kommt der VfR Heilbronn an die Weissacher Straße – und da stellt sich die Frage: ist das die letzte Chance für den TSV im Kampf um den Ligaverbleib?