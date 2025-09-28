Fußball-Verbandsliga: TSV Weilimdorf: Auf das Ja-Wort folgen wurfgewaltige Argumente

Sie ist nun auch zu 100-Prozent geklärt, die Frage nach dem künftigen Trainer beim Verbandsligisten TSV Weilimdorf. Wenig überraschend haben die Club-Verantwortlichen den bisherigen Co-Trainer Oliver Stierle zum Chef befördert. Nach dem gesundheitsbedingten Rückzug von Meistermacher Manuel Fischer war der Anleiterposten vakant. Stierle hatte mit sechs Punkten aus vier Spielen gute Argumente für eine „Festanstellung“ geliefert. Sein erster Auftritt am Samstag als offizieller Chefcoach konnte sich zudem sehen lassen. Der Aufsteiger aus dem Stuttgarter Norden fertigte den Mitaufsteiger vom Bodensee, den VfB Friedrichshafen, zuhause mit 5:1 ab.

Ist nun endgültig zum Weilimdorfer Cheftrainer befördert worden: Oliver Stierle. Foto: Archiv Günter Bergmann Das beiderseitige Ja zwischen Trainer und Verein wurde am Donnerstagabend vollends besiegelt. Die Reaktion der Mannschaft: „Unfassbar, wie die sich gefreut haben“, sagt Stierle, „ich will dieses Vertrauen natürlich zurückgeben“. Die Freude seiner Schützlinge zeigte sich denn auch auf dem Platz, oder wie es Stierle treffend ausdrückt: „Eine unheimlich engagierte Leistung, die Jungs haben alles reingehauen.“ Auch sah er wichtige Impulse für das eigene Spiel von Mittelfeldmann Maximilian Wojcik und Stürmer Daniel Baierle, die beide in der Startelf standen, „stark spielten“, so der Coach, aber noch nicht bei 100 Prozent seien.

Der Stabilisator und Einwerfer des TSV Weilimdorf

Der eine, Wojcik, nicht nur als Stabilisator vor der Abwehr, sondern auch als Vorbereiter. Gegen Friedrichshafen auch als Dosenöffner, auf kuriose Weise – und dies gleich drei Mal. Seine weiten Einwürfe sind gefürchtet, besonders auf dem kleinen, eigenen Kunstrasen, waren aber wohl selten so effektiv wie am Samstag. Das 1:0 durch Rinis Krasniqi (14.), das 2:0 von Enis Küley (25.) und das 3:0 (37.) von Baierle resultierte jeweils aus Wojciks Wurfgewalt und jeweils von der rechten Seite. Derweil trainiert der Mittelfeldspieler seine „Einwurf-Flanken“ nicht, hat es „einfach drauf“, wie er nach der Partie schmunzelnd sagt und ergänzt: „Ich habe drei Kandidaten, die wissen, meine Einwürfe weiterzuverarbeiten.“

Der Fußball-Verbandsligist erzielt ein Tor aus dem Spiel heraus

Baierle war es indes, der in der ruhiger verlaufenden zweiten Hälfte den Doppelpack zum 5:0 schnürte. Das einzige Gastgeber-Tor aus dem Spiel heraus – und was für ein schönes. Der umsichtige und ballsichere Samir Genc spielte seinem Stürmer von der Mittellinie in den Lauf und dieser netzte von der Strafraumgrenze aus überlegt ein. Kurz zuvor besorgte Innenverteidiger Erdinc Bozoglu – so wie es für ihn typisch ist – nach einem Eckball per Kopf das 4:0. Der Ball wurde von Standardspezialist Jonathan Zinram-Kisch nach innen gebracht.

Das Ehrentor zum 1:5 hatten sich die Bodensee-Kicker verdient, sie gaben nie auf. Letztlich war es aber ärgerlich, vor allem für Gastgeber-Torhüter Matej Barisic. Dieser stand bei seinen bisherigen Auftritten häufig in der Kritik, lieferte aber gegen Friedrichshafen ein gutes Spiel ab und entschied drei Eins-gegen-Eins-Situationen für sich. Vor allem in der Anfangsphase, also bevor Wojcik zu seinem Einwurf-Hattrick ansetzte, hat „ er uns reaktionsschnell in einigen brenzligen Situationen vor einem Rückstand bewahrt“, hat denn auch Stierle erkannt, der davon überzeugt ist, dass die ganze Mannschaft endgültig in der Verbandsliga angekommen ist und über die „nötige Energie verfügt, um weiter gute Leistungen zu zeigen“. Auch am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr), wenn das Duell beim nächsten Mitaufsteiger, dem FSV Waiblingen, ansteht.

Weilimdorfs Spieler des Spiels

Torhüter Matej Barasic (Nominierung 1) hatte es bislang nicht leicht bei seinem neuen Club TSV Weilimdorf, gab er doch in so manchen Spiel auch eine unglückliche Figur ab. Anders am Samstag beim 5:1-Sieg gegen Friedrichshafen. Der Schlussmann, gekommen im Sommer von Türkspor Neckarsulm, zeigte sich bei insgesamt drei Eins-gegen-Eins-Situationen reaktionsschnell und bewahrte die Seine damit unter anderem vor einem frühen Rückstand. Beim Gegentor zum 1:5 war er mchtlos.

TSV Weilimdorf: Barisic – Krasniqi (82. Sadikovic), Zinram-Kisch, Bozoglu, Milenkovic – Offei, Küley (46. Berretta), Wojcik (53. Schieber), Genc – Fara (72. Ural), Baierle (62. Kugiumtzidis). VfB Friedrichshafen: Benz – Staudacher, Ezawou (60. Homburger), Weissenbacher, Scheuring (46. Pehlivan) – Strom, Pfluger, Demir, Kramer – Blaser (70. Berlet), Emirhan (76. Merz).