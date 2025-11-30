Fußball: Verbandsliga TSV Weilimdorf beendet seine Horrorserie
Nach sechs Niederlagen am Stück gelingt den Verbandsliga-Fußballern des TSV Weilimdorf wieder ein Unentschieden – 2:2 beim SV Fellbach.
Nach dem Spielverlauf in Hälfte eins bahnte sich für den Aufsteiger TSV Weilimdorf im Verbandsliga-Gastspiel beim SV Fellbach Teil sieben der Horrorserie an. Das Team von Trainer Oliver Stierle lag mit 0:1 zurück und hatte es nur der ungeschickten Herangehensweise der Gastgeber bei vielen überfallartigen Kontern zu verdanken, dass sich der Gegentorschaden in Grenzen hielt. Selbst ließ man abermals die Durchschlagskraft vermissen. Nach der Pause wurden die Nord-Stuttgarter aber etwas zwingender und beendeten durch das letztlich verdiente 2:2 ihren Negativlauf.