Der Verbandsligist will den Schwung aus der vergangenen Partie mitnehmen und auch beim VfB Friedrichshafen nachlegen. Derweil will der Verein mit dem Trainer unbedingt weitermachen.
Fantastereien sind nicht die Sache von Michael Bachmann. Der Spielleiter des TSV Weilimdorf sieht die Sache realistisch, weiß, dass der Klassenverbleib bei möglichen sieben Absteigern „sehr schwer“ werden wird. Doch der Aufsteiger von der Giebelstraße hat sich durch den überzeugenden 3:1-Vorwochensieg über die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach die Möglichkeit auf das nächstjährige Klassenticket aufrechterhalten. „Wir spielen eine tolle Saison“, lobt denn auch der der Spielleiter. Vom sicher ligaerhaltenden neunten Rang ist der Aufsteiger vier Zähler entfernt. Durch einen Sieg am Samstag (14 Uhr) beim Tabellensechsten VfB Friedrichshafen sollen die Chancen weiter verbessert werden .