Vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Balingen II steht ein Fragezeichen hinter Caglar Celiktas. Dennoch hofft der Tabellenletzte auf das Ende einer inzwischen fünfmonatigen Serie.

Dominik Grill 25.04.2025 - 13:00 Uhr

In dieser Woche waren es genau fünf Monate. Fünf Monate ohne Punktspielsieg. Gelingt den Verbandsliga-Fußballern des TV Echterdingen nun endlich das so lang ersehnte Erfolgserlebnis? Mit der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger TSG Balingen II setzt sich für die Gelb-Schwarzen die Abschiedstour aus der Spielklasse fort.